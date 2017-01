3 PL-klubtól kapott fizetést, de csak sütizett az edzésen

Emmanuel Adebayort a szurkolók többsége éveken át a Premier League ingyenélőjének tartotta, a róla kialakult képen korábbi csapattársa, Brede Hangeland friss nyilatkozata sem szépít.

Adebayor jelenleg klub nélkül tengődik, de az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő, a C csoport utolsó helyén végző Togo válogatottjába így is befér. Az Arsenalban, a Manchester Cityben és a Real Madridban is megforduló csatár 32 évesen is képesnek érzi magát a visszatérésre a világ legerősebb bajnokságába, de Hangeland anekdotái nem sok jót sejtetnek.

Adebayor gól nélkül utazhatott haza az Afrika-kupáról Forrás: AFP/Justin Tallis

A 2016 augusztusában visszavonuló norvég hátvéd a Heia fotball rádióműsorban mesélt két történetet a csatárról.

Az első egy Fulham-Tottenham mérkőzésen történt, Hangeland az előbbi, míg Adebayor utóbbi csapat játékosa volt.

„Mi támadtunk, én őriztem Adebayort a félpályánál. Egyszer csak megszólalt, hogy »Éhes vagyok!« Erre visszakérdeztem, hogy »Micsoda?!«"

Erre azt felelte, hogy Alig várom a meccs végét, nagyon éhes vagyok. Nem tudsz egy jó éttermet Londonban, Hangeland?«"

Nem sokkal később a sors keresztezte a két futballista útját, a Crystal Palace-ban hat hónapig csapattársak voltak.

„Az erősítő edzéseken csak üldögélt a konditeremben, kávéval és muffinnal a kezében. Egyszerre kapott fizetést a Manchester Citytől, a Tottenhamtől és a Crystal Palace-től, de ő csak kávézgatott a konditeremben. Rendkívül tehetséges, de nagyon lusta futballista" – mondta róla a norvég bekk.

Nem írta be magát a Crystal Palace történetébe Forrás: DPPI media/Michael Zemanek

A csatárt 2009-ben hatalmas fizetéssel csábította el a Manchester City az Arsenaltól. A klub 2012-ben csak úgy tudta eladni a Tottenhamnek, hogy fizetése egy részét továbbra is magára vállalta. A Spurs 2015-ben lemondott a futballista játékjogáról, de továbbra is köteles volt fizetni neki. Adebayor ezután írt alá a Crystal Palace-hoz, így jöhetett létre, hogy egyszerre három PL-klub utalt pénzt a számlájára.

Adebayort legutóbb a Ligue 1-ben szereplő Montpellier együttesével hozták szóba, de a csatár nem mondott le az angliai folytatásról sem.

„Hiszem, hogy képes vagyok a legmagasabb szinten focizni. Fantasztikus génekkel vagyok megáldva, fizikálisan bírnám a terhelést" – idézi a FIFA honlapja Adebayort.