A Bundesliga mellett az öt európai topliga teljes mezőnyében is előkelő helyen áll Gulácsi Péter klubja, az RB Leipzig a bajnoki mérkőzéseken átlagban megszerzett pontszám tekintetében.

A WhoScored friss statisztikájából kiderül, hogy az öt európai topliga (azaz az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol bajnokság) teljes mezőnyét tekintve a lipcsei csapat az ötödik legtöbb pontot gyűjti átlagban a 2016-2017-es szezon bajnoki mérkőzésein.

Az újonc RB Leipziget csak a Premier League-ben éllovas Chelsea, a Bundesligában az első helyen álló Bayern München, az olasz ligát vezető Juventus és a spanyol bajnokságban az élen álló Real Madrid előzi meg.

Az RB Leipzig átlagban 2.3 pontot szerez egy bajnokin, a Barcelona 2.2-t Forrás: WhoScored

Ebből az is következik, hogy az eddigi 17 bajnokijából 12-t megnyerő RB Leipzig a másik négy topliga jelenleg második helyen álló csapatánál (Arsenal, Roma, Sevilla és Nice) is előkelőbb helyen áll, köszönhetően annak, hogy kevesebb mérkőzést játszott. Talán ennél is szebben cseng, hogy Gulácsiék olyan kluboknál teljesítenek jobban ebben a statisztikai mutatóban, mint a Barcelona (10.), a PSG (11.) vagy a top 15-be be sem férő Manchester City.

Van ok, de nincs idő az ünneplésre Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hendrik Schmidt

A Lipcse győztes bajnoki rangadóval kezdte a 2017-es évet, egy hete Huszti Szabolcs klubját, a nemzetközi helyekért versenyben lévő Frankfurtot győzte le 3-0-ra. Lőw Zsolt másodedző csapatára ezen a hétvégén is kemény feladat vár, szombaton a harmadik Hoffenheim látogat a második Leipzig otthonába.