Egyelőre továbbra sincs napirenden a gólvonal-technológia alkalmazása a spanyol labdarúgó-bajnokságban, noha ennek hiányában a Barcelonának a hétvégén nem adtak meg egy szabályos gólt.

A liga és a szövetség hétfőn nem kommentálta a televíziós felvételeken jól látható nyilvánvaló tévedést.

A 20. fordulóban vasárnap lejátszott sevillai mérkőzés 76. percében, amikor a Real Betis 1-0-ra vezetett, Aissa Mandi, a hazaiak védője a gólvonal mögül rúgta ki a labdát, de a bíró nem ítélt gólt. A katalánok ezt követően a 90. percben egyenlítettek Luis Suárez jóvoltából. Az 1-1-es eredmény és a Real Madrid későbbi győzelme a Real Sociedad ellen azt jelentette, hogy nőtt a különbség az éllovas fővárosi és az üldöző katalán csapat között.

És, ha bent volt? Akkor mi van? Ki látta? Senki.

Luis Enrique, az FC Barcelona vezetőedzője a sevillai találkozó után ismételten a videobíró-rendszer bevezetése mellett foglalt állást. Úgy fogalmazott: "Most is azt mondom, amit korábban: a játékvezetőknek szükségük van segítségre, és ebbe a technikai támogatás is beletartozik.

A gólvonal-technológiát több erős bajnokságban - így az angolban, az olaszban és a németben is - alkalmazzák, Spanyolországban viszont még nincs kijelölt dátum arra vonatkozólag, hogy mikor vezetnék be a Primera Divisiónban. Javier Tebas ligaelnök az idény előtt azt mondta, az elérhető videobíró-rendszer túl drága.

Aleix Vidal, a Barcelona védője szerint súlyos hiba történt a Betis elleni mérkőzésen, de ezért nem csak a bírók okolhatók.

"Ha alkalmazhatnánk a Hawkeye-t, most nem beszélnénk erről" - tette hozzá.