Az áruló Icardi megfizet azért, amit tett!

Diego Maradona soha nem megy a szomszédba egy-egy kőkemény beszólásért. Most az Inter csatárát, Mauro Icardit találta meg elég kemény szavakkal.

Maradona már korábban is elmondta, undorítja, amit az Inter csatára művelt, amikor barátja, Maxi Lopez feleségét elszerette. Az argentin klasszist nem érdekli, hogy Icardi és Wanda Nara azóta is boldogok együtt, közös gyermekük is született, nem bocsát meg a csatárnak.

"Olyan nincs, hogy eljárok kajálni a csapattársaimmal, aztán egyszer csak lecsapom az egyikük feleségét a kezéről. Meg fog fizetni azért, amit Maxi Lopezzel tett" - mondta Maradona, aki már korábban is árulónak nevezte Icardit.

Mauro Icardi nem fekszik jól Maradonánál Forrás: AFP/Giuseppe Cacace

Maradona jelezte, van még információja az Inter csatárának viselt dolgairól, de ezeket nem köti a nyilvánosság orrára. Érdekes, ezúttal még Pelébe sem szállt bele valami szaftos nyilatkozattal.