Mégis haladna a korral a spanyol labdarúgás

A 2018/2019-es idénytől alkalmaznák a spanyol labdarúgó-bajnokságban a videobíró-technológiát. Javier Tebas ligaelnök azután szólalt meg a témában, hogy a Barcelonának a hétvégén nem adtak meg egy szabályos gólt.

"A tesztelések már zajlanak, nyolc hónapja foglalkozunk a videobíró-rendszerrel. A következő idényben kipróbáljuk majd az élvonalban, és ha a FIFA végérvényesen jóváhagyja, 2018 júliusától használni fogjuk" - nyilatkozott az El País című lapnak.

A labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB tavaly márciusban engedélyezett kétéves próbaidőszakot a videobíró tesztelésére. Több más topbajnokságtól - így az angoltól, az olasztól és a némettől - eltérően azonban a spanyolban egyelőre még a gólvonal-technológiát sem alkalmazzák, mert túlságosan drágának tartják.

Lesz videobíró Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

A 20. fordulóban vasárnap lejátszott sevillai mérkőzés 76. percében, amikor a Real Betis 1-0-ra vezetett, Aissa Mandi, a hazaiak védője a kapuból, a vonal mögül rúgta ki a labdát, de a bíró nem ítélt gólt. A katalánok ezt követően a 90. percben egyenlítettek Luis Suárez jóvoltából. Az 1-1-es eredmény és a Real Madrid későbbi győzelme a Real Sociedad ellen azt jelentette, hogy nőtt a különbség az éllovas fővárosi és az üldöző katalán csapat között.

Luis Enrique, az FC Barcelona vezetőedzője a sevillai találkozó után ismételten a videobíró-rendszer bevezetése mellett foglalt állást. Úgy fogalmazott: "Most is azt mondom, amit korábban: a játékvezetőknek szükségük van segítségre, és ebbe a technikai támogatás is beletartozik".