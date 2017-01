Konzekvensen a Real Madrid javára tévednek a spanyol bírók?

Tovább gyűrűzik a spanyol focibajnokság aktuális "botránya", azaz a Barcelona hétvégi meg nem adott gólja körüli kálvária. Ezúttal az egyik barcelonai sportlap szedett össze 21 bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy minden egyes tévedés arról szól, hogy a szövetség ezüst tálcán nyújthassa át a bajnoki címet a Real Madridnak.

A vasárnapi Betis–Barcelona bajnoki mérkőzésen a játékvezető és asszisztense nem jelzett gólt egy olyan szituációban, amikor - rendben, kis túlzással - a Holdról is látni lehetett, hogy a labda teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon. A meccs vége így 1-1 lett, a Barca hátránya pedig négy pontra hízott az éllovas Real Madriddal szemben.

A katalánok hiába szívták a fogukat, és ajánlották a liga vezetőinek figyelmébe a modern digitális technológiát, azaz a videobíró segítségét, Madrid egyértelmű válasz érkezett: nem kérnek belőle. Vagy lehet, hogy mégis hajlandóak lennének haladni a korral?

Ami nem is csoda, írja a barcelonai Sport, amíg a tévedések a Real Madrid javát szolgálják, és csak az a céljuk, hogy a Beranbéu trófeaterme egy újabb bajnoki trófeával gyarapodjon. Merész állítását 21, tételesen felsorolt esettel támasztja alá a lap, és mint írják, ez még nem is az összes, mert szerény számításaik szerint valamennyi küzdelemsorozatot (bajnokság, Király-kupa, Bajnokok Ligája) 32 ilyen eset volt - eddig.

Íme a Sport által összeszedett szégyenlista:

1. forduló: Real Sociedad-Real Madrid 0-3

1-0-s madridi vezetésnél Dani Carvajal szabálytalansága után a játékvezető nem adott meg egy büntetőt a hazaiaknak.

2. forduló: Real Madrid-Celta Vigo 2-1

Az első madridi gól - Álvaro Morata szerezte - lesről esett.



3. fordulóa: Real Madrid-Osasuna 5-2

Itt aztán terjedelmes a bűnlajstrom: Cristiano Ronaldo lesről szerezte meg a Real első gólját, ahogy Morata is lesen volt, amikor az ötödik gól előtt Modricnak adott gólpasszt, az Osasunától pedig 1-5-nél elvettek egy szabályos gólt. Három gólos győzelemnél ez kissé erőltettnek tűnhet, de, ha két gólt elveszünk a Realtól, egyet pedig beírunk a baszkoknak, akkor máris 3-3 a vége.

4. forduló: Espanyol-Real Madrid 0-2

Itt is bőven van a sporik rovásán: Sergio Ramos 0-0-nál megúszott egy piros lapot. Egy gólos madridi vezetésnél előbb Pepe, majd Ramos szabálytalansága után nem adott büntetőt a játékvezető.

5. forduló: Real Madrid-Villareal 1-1

Már megint Sergio Ramos: a Sport szerint ezúttal a madridi egyenlítő gól előtt szabálytalankodott. Itt azért érzékelhető a katalán lap részrehajlása, mert ezt a gólt csak nagyon szőrös szívvel lehetett volna nem megadni.



10. forduló: Alaves-Real Madrid 1-4

Cristiano Ronaldo egy jogtalan büntetőből egyenlített, aminek látjuk, mi lett a következménye.

12. forduló: Atlético Madrid-Real Madrid 0-3

A mesterhármast gurító Ronaldo középső gólja - mit ad isten - egy jogtalan büntetőből esett.

1:08-tól a vitatott eset:



13. forduló: Real Madrid-Gijón 2-1

Lucas Vázquez színészi erényeket csillogtatva harcolt ki egy tizenegyest, a meccs elején, amit Ronaldo be is vágott.

14. forduló: Barcelona-Real Madrid 1-1

Először is Dani Carvajal kézzel ütött bele Jordi Alba egy beadásába (a mellékelt összefoglalóban viszont az látszik, hogy André Gomes beadása vágódik le Sergio Ramos felkarjáról), amiért nem fújtak büntetőt a katalánok javára, majd Ramos szabálytalankodott a Real egyenlítő gólja előtt.



15. forduló: Real Madrid-Deportivo La Coruna 3-2

Már megint a főgonosz, Sergio Ramos: előbb megúszott egy piros lapot, hogy aztán a 90. percben megszerezze a győztes gólt.

17. forduló: Real Madrid-Granada 5-0

Az első gól előtt az azt szerző Isco volt szabálytalan, míg a következő madridi találatot lesről szerezte Benzema, a Granadától pedig elvettek egy szabályos gólt.

18. forduló: Sevilla-Real Madrid 2-1

Dani Carvajal kiharcolt egy büntetőt, amit "soha nem fújnának be", Ronaldo pedig megúszott egy nyilvánvaló piros lapot.

A videó elején a "megadhatatlan" 11-es:

Ezért járt volna a piros lap?



19. forduló: Real Madrid-Málaga 2-1

Sergio Ramos lesről lőtte a fővárosiak győztes gólját.

Feszült figyelemmel várjuk a madridi védést, visszaszúrást.