A Holdra már feljutott az FA-kupa meglepetéscsapata

Sohasem fordult még elő az FA-kupa 1871 óta íródó történetében, hogy ligán kívüli csapat eljusson a legjobb nyolc közé. Idén annyiban átíródott a történelem, hogy két ötödosztályú klub is nyolcaddöntőbe jutott – korábban erre sem volt példa –, így a Lincoln City, illetve a Sutton United révén dupla esély mutatkozik a példátlan bravúrra.

Az angol sajtó máris fellapozta a legrangosabb kupasorozat almanachjait, hogy kibogarássza, eddig kilenc amatőr csapat jutott el ilyen messzire. A sort 1947–48-ban a Colchester United nyitotta, a kiscsapatot végül a Blackpool állította meg egy 5-0-s győzelemmel.

Őt követte a Yeovil Town (1948–49), a Blyth Spartans (1977–78), a Telford United (1984–85), a Kidderminster Harriers (1993–94), a Crawley Town (2010–11), a Luton Town (2012–13), végül idén a Lincoln és a Sutton United.

104 ligaszezon élvonal nélkül

Az 1884-es alapítású Lincoln City jelenleg az ötödosztály (National League) első helyén áll, 29 mérkőzéséből 19-et megnyert, négy döntetlen mellett hatszor szenvedett vereséget. A klub eddigi legjobb helyezését 1901-1902-ben érte el, amikor a másodosztály 5. helyén végzett.

Alan Power, a Lincoln City ír középpályása sem hitte el a továbbjutást Forrás: AFP/Lindsey Parnaby

Ennél a szintnél feljebb sohasem jutott (sőt 1960-1961 óta a másodosztály is csupán álom), ezzel egy kínos rekordot is magáénak mondhat: 104 évadot töltött el úgy a Football League-ben (azaz a profik között), hogy egyszer sem játszhatott az élvonalban. De arra sem volt még példa, hogy egy csapat sorozatban öt szezonban is playoffot érő helyen zárjon, de egyszer se sikerüljön megnyernie a rájátszást: a Lincoln ezt 2002-03 és 2006-07 között megcselekedte, kétszer a döntőben, háromszor az elődöntőben kapott ki.

Eddig ötször esett ki a ligából az amatőrök közé, négyszer egyből visszajutott, a 2011-es bukása óta azonban először számít feljutásra esélyesnek. A klubnak akadt magyar játékosa is: 2008 és 2010 között az MTK-nevelésű védő, Kovács János 59 bajnokin négy gólt szerzett.

Felülmúlni Graham Taylort

A Guardian azt írta, a közelmúltban elhunyt angol szövetségi kapitány, Graham Taylor ottani ténykedése óta nem volt érezhető olyan eltökéltség és összetartás, mint most Danny Cowley edzősködése során.

"Attól a pillanattól kezdve, hogy idekerültem, azt éreztem, hogy ez egy nagyszerű klub fantasztikus emberekkel. A kiesés óta nem sikerült az ötödosztály 13. helyénél jobb pozícióban zárni, gyászos volt a hangulat. Igyekeztünk változtatni, hogy valamilyen irányba elmozduljunk. Lelkesek vagyunk, imádjuk, amit csinálunk, és van egy őszinte, keményen dolgozó csapatom. Nem tudunk olyan focit bemutatni, mint ami a Premier League-ben látható, de nálunk vannak emberi kapcsolatok, és ezek nagyon fontosak" – nyilatkozta.

A Lincoln szurkolói mernek nagyot álmodni Forrás: AFP/Lindsey Parnaby

„A harmadik fordulóban az Ipswich otthonában játszottunk 2-2-es döntetlent, én olyan légkört még sohasem láttam, mint ott" – mesélte, hozzátéve, megérkezése óta tudja, hogy Graham Taylor micsoda megbecsülésnek örvend a városban. A szakember 1971-ben ott kezdett edzősködni, és a mai napig emlegetik, hogy vele 1976-ban sikerült az FA-kupa negyedik fordulójába jutni.

A Brighton elleni, múlt szombati kupameccs előtt a menedzser úgy fogalmazott, ha az Ipswich sikerére azt mondták, olyan, mintha egy magas hegyet megmásztak volna, akkor az újabb siker a Hold meghódításával lenne egyenértékű. Nos, a Lincoln megtette a magáét, 3-1-re győzött, és február 18-án a Burnley ellen már Mars-utazásra készülhet.

A Lincoln City 2016-17-es kupaszereplése 4. selejtezőkör:

Lincoln City – Guiseley 0-0 megismételt mérkőzés:

Guiseley - Lincoln City 1-2 1. forduló:

Lincoln City – Altrincham 2-1 2. forduló:

Lincoln City - Oldham Athletic 3-2 3. forduló:

Ipswich Town - Lincoln City 2-2 megismételt mérkőzés:

Lincoln City - Ipswich Town 1-0 4. forduló:

Lincoln City - Brighton 3-1 5. forduló:

Burnley - Lincoln City (február 18.).

Egyszer már volt Sutton-csoda

A Lincoln legalább elmondhatta magáról, hogy olykor-olykor kitört az amatőrstátuszból, a Sutton United azonban erre sem volt képes, a profik közé sohasem jutott fel. Jelenleg az ötödosztály (National League) 16. helyén áll, és talán nem lesznek kiesési gondjai.

A Leeds elleni hétvégi kupacsata egyetlen gólját Jamie Collins lőtte tizenegyesből Forrás: AFP/Adrian Dennis

De a klub történetében azért voltak csúcspontok, kétszer döntőt játszhatott az FA Amateur Cupon, illetve 1981-ben finalista volt a félprofiknak kiírt FA Trophyn is. 1969-70-ben a klasszikus FA-kupában a 4. fordulóig jutott, de ott a Leeds United egy 6-0-s KO-val elintézte.

Az 1988-1989-es szezont azonban évekig emlegették, a 3. fordulóban ugyanis óriási meglepetésre az élvonalbeli Coventry City ellen nyert 2-1-re. Ez után 24 évnek kellett eltelnie, hogy amatőr csapat ismét első osztályú riválist búcsúztasson (2013 januárjában a Luton Town verte a Norwich Cityt).

Otthon, édes otthon

A csapat a február 18-i fordulóban az Arsenalt fogadja, és a klubelnök, Bruce Elliott nem szeretné feladni a hazai pálya előnyét.

A Sutton United kabalafigurája, Jenny, a zsiráf Forrás: AFP/Adrian Dennis

„Csak pletyka volt, hogy esetleg a Crystal Palace pályára visszük a meccsünket. Ha úgy döntetnénk, hogy a Gander Green Lane nem megfelelő, csak biztonsági okokból tennénk. Az FA egyelőre támogat bennünket. Szerencsére már a Wimbledon és a Leeds ellen is bizonyítottunk a rendőrségnek, hogy képesek vagyunk kezelni 5000 szurkolót. Otthon kell pályára lépnünk, mert ez az, amiről az egész kupasorozat szól" – mondta.

A saját fű és közönség sokat ér, pláne, ha az Arsenal játékosai még megnézik a minimalista falusi öltözőt is, ahol készülniük kell a mérkőzésre.

De nem csupán emiatt került be a sajtóba a csapat: nem túlzás azt állítani, hogy a fél ország azért szorít, hogy a tartalék kapus is pályára léphessen.

Wayne Shaw 2015-ben ugyan visszavonult, de tavaly, 45 évesen és 150 kilósan visszatért, jelenleg a kispadon ül, és várja, hogy Ross Worner mögött egyszer sora kerüljön.

A Sutton United 2016-17-es kupaszereplése 4. selejtezőkör:

Sutton United - Forest Green Rovers Home 2-1 1. forduló:

Dartford - Sutton United 3-6 2. forduló:

Sutton United - Cheltenham Town 2-1 3. forduló:

Sutton United - AFC Wimbledon 0-0 megismételt mérkőzés:

AFC Wimbledon - Sutton United 1-3 4. forduló:

Sutton United - Leeds United 1-0 5. forduló:

Sutton United – Arsenal (február 18.)

Az FA-kupa nyolcaddöntőinek párosítása:

Burnley – Lincoln City

Fulham – Tottenham Hotspur

Blackburn Rovers – Manchester United

Sutton United – Arsenal

Middlesbrough – Oxford United

Wolverhampton – Chelsea

Huddersfield Town – Manchester City

Millwall – Derby County/Leicester City