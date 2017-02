Remek rangadót hozott a szerda esti Liverpool–Chelsea mérkőzés a Premier League 23., hétközi fordulójában. Az 1-1-re végződött találkozón rengeteg emlékezetes jelenetet jegyezhettünk fel, ebből mutatunk most meg néhányat.

Az első félidőben ezzel vezetett a Chelsea: Mignolet hibája, David Luiz szemfüles gólja.

Roberto Firmino valamiért megharagudhatott a holdra.

Az 57. percben Wijnaldum egyenlített a Liverpoolnak.

Az ünneplő holland középpályást majdnem eltalálták egy sörösüveggel.

Csak kevésen múlt egy nagyon csúnya baleset Forrás: mirror.co.uk

Mignolet javított: kivédte Diego Costa tizenegyesét, megmentve ezzel egy pontot a Liverpoolnak.

Jürgen Klopp örömében majdnem lenyelte a negyedik játékvezető fejét.

N'Golo Kanté elképesztő: a Leicester Citytől igazolt francia középpályás a Liverpool ellen is bebizonyította, hogy ő jelenti a különbséget a Chelsea pocsékul sikerült 2015–2016-os és a várhatóan bajnoki címmel végződő 2016–2017-es szezonja között. Kanté majdnem ötször annyi szerelést (14) mutatott be a Liverpool elleni mérkőzésen, mint az ebben a mutatóban a második helyen végző Dejan Lovren (3). A francia hatékonysága is fantasztikus: 16 szerelési kísérletéből 14 sikerrel végződött.