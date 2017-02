Megtréfálta a sereghajtó a ManUnitedet

A Hull City nagy meglepetésre gól nélküli döntetlent ért el a Manchester United vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szerdai játéknapján.

A hazaiak ugyan már 14 bajnoki találkozó óta veretlenek, de sorozatban harmadik döntetlenjüket játszották, míg a Hull City a bravúrosan kiharcolt egy pontjával elmozdult a sereghajtó pozícióból.

A manchesteri játékosok a tudósítások szerint minden helyzetet elpuskáztak, például az ilyen ziccerekből sem tudtak gólt lőni:

A másik manchesteri csapat, a City azonban idegenben is kiütötte a West Hamet, de még így is csak az ötödik a tabellán. A manchesterieknél a most szerződtetett Gabriel Jesus máris megszerezte első gólját a csapatban:

Sőt, megválasztották a meccs legjobbjának is:

Premier League, 23. forduló:

West Ham United-Manchester City 0-4 (0-3)

Manchester United-Hull City 0-0

Stoke City-Everton 1-1 (1-1)

Az állás:

1. Chelsea 23 48-16 56 pont

2. Tottenham Hotspur 23 45-16 47

3. Arsenal 23 51-25 47

4. FC Liverpool 23 52-28 46

5. Manchester City 23 47-28 46

6. Manchester United 23 33-21 42

7. Everton 23 34-24 37

8. West Bromwich Albion 23 31-29 33

9. Stoke City 23 29-35 29

10. Burnley 23 25-33 29

11. West Ham United 23 29-40 28

12. Southampton 23 23-28 27

13. Watford 23 27-39 27

14. Bournemouth 23 32-41 26

15. Middlesbrough 23 19-26 21

16. Leicester City 23 24-38 21

17. Swansea City 23 28-52 21

18. Crystal Palace 23 32-41 19

19. Hull City 23 20-47 17

20. Sunderland 23 20-42 16