Dárdai Pál: A jogtalan kritikát nem fogadom el

Rosszul kezdte a 2017-es évet Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC, hiszen a Leverkusen és a Feriburg vendégeként elszenvedett vereség után harmadik helyről a hatodikig csúszott vissza a Bundesliga tabelláján. A magyar vezetőedző csütörtöki sajtótájékoztatóján elismerte, hogy nyomás alatt vannak.

A Hertha évkezdését látva sokaknak eszébe jutott a 2015-2016-os szezon második fele, amikor a sokáig a Bajnokok Ligájáért harcban álló berlini klub látványosan visszaesett és a hetedik helyen fejezte be a bajnokságot. A jelenlegi helyzet azért nem válságos, a mezőny pedig sűrű, hiszen a csapat hátránya csak két pont a még BL-indulást érő harmadik helyen álló Frankfurttal szemben. A fővárosiak szombaton a 16. Ingolstadt ellen javíthatnak.

Két nehéz idegenbeli mérkőzés után egy nyerhető jön a Herthának Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Rainer Jensen

„Nyomás alatt van a csapat és én is, de ez normális a sportban. A következő mérkőzésünket meg kell nyernünk" – kezdte csütörtöki sajtótájékoztatóját az őszi szezon legjobb edzőjének választott Dárdai Pál, aki nem akart hullámvölgyről beszélni.

Ha szombaton is vereséget szenvedünk, akkor beszélhetünk hullámvölgyről, de most még túl korai. Én vagyok az utolsó, aki túlzásba esne a csapat teljesítményét illetően, de a jogtalan kritikát nem fogadom el" – tette hozzá a magyar tréner, aki azt is elmondta, miben kell javulnia csapatának.

„Ha nem működik a rövid passzos játék, akkor hosszú labdákra kell váltanunk. Bátrabbnak kell lennünk a széleken, és akkor is, ha harminc méteren belülre érünk az ellenfél kapujától. Többet akarok látni a játékosaim egyéni képességeiből" - mondta.

Dárdai Pál szerint két vereség után korai hullámvölgyről beszélni Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Rainer Jensen

Dárdai reméli, a szurkolók szombaton is büszkén mehetnek haza a berlini Olimpiai Stadionból, ahogyan ez a szezonban egyetlen kivétellel történt. A Hertha nyolc bajnoki mérkőzést játszott hazai pályán a 2016-2017-es idényben és ebből hetet megnyert, csak a Werder tudott pontokkal távozni. Szombaton összejöhet a nyolcadik siker is, amire most nagy szüksége van a Herthának.