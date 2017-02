Ronaldinho visszatér Barcelonába

Ronaldinho visszatér a Barcelonához, a csapat egykori brazil sztárja, aki öt szezont töltött a katalán csapatnál, nagykövet lesz.

Ronaldinho 2003 és 2008 között 207 meccsen lépett pályára a Barcelonában, és a szurkolók - bár a távozása nem sikerült a legszebbre - a mai napig imádják a brazil zsenit, aki összesen 94 gólt szerzett a Barcelona színeiben.

A klub egykori játékosa most újra szerepet vállal a klubnál, a Barca bejelentette, hogy Ronaldinho nagykövet és utazó képviselő lesz, bármit is jelentsen ez a titulus. Valószínűleg fontosabb, hogy a brazil a Barcelona Legendák csapatának is tagja lesz, együtt utazgatnak majd, és játsszák a hírverő meccseket, amivel "erősítik a Barca brandjét".

Ronaldinho a Barcában Forrás: AFP/Josep Lago

A klub azt is bejelentette, hogy Ronaldinho részt vesz a Barca UNICEF-fel közös programjainak egy részében is, és a La Masián is lesz feladata.