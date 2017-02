Öröm az 1-7-es pokolban: Bologna imádja Nagy Ádámot

Felemás érzés volt magyarként a bolognai Renato Dall'Ara Stadionban és környékén tölteni a szombat estét. Az egyik szemünk nevetett, mert szembesültünk azzal, milyen szeretet és megbecsülés övezi Nagy Ádámot. A másik szemünk viszont sírt, mert a szemtanúi lehettünk, ahogyan a lehengerlő Napoli hét gólt szerezve és történelmi győzelmet aratva szinte a földbe döngölte a Bolognát. Helyszíni beszámoló.

A hétszeres bajnok Bologna nagyon régen, az 1963–1964-es szezonban volt legutóbb Olaszország legjobb focicsapata. Az elmúlt években pedig többször is megjárta a másodosztályt, ennek ellenére egy szilárd tíz-húszezres mag szinte mindig kint van a hazai mérkőzésein.

A szurkolók kedvence

A drukkerek már órákkal a meccs kezdete előtt gyülekeztek a stadion környékén, ami azért nem meglepő, mert a klub 18 órától kezdve szórakoztató programokkal várta az érdeklődőket, de az ínycsiklandó illatot árasztó utcai étkezdék is mágnesként vonzzák a futball helyi híveit.

A meccs előtt órákkal már nyüzsögtek a szurkolók, nem csak futballra éhesen Forrás: Origo

A 1927-ben épített, az egyik hosszanti oldalon magasodó tornya miatt különleges látványt nyújtó Stadio Renato Dall'Ara környékén nyüzsgő szurkolókat arról faggattuk, miként vélekednek a klub 2016 nyarán igazolt magyar középpályásáról, Nagy Ádámról.

Gyülekeztek a Rossobluk Forrás: Origo

Öröm volt látni, hogy akárhányszor kiejtettük a magyar válogatott középpályásának nevét, a szemek felcsillantak, és a pozitív jelzők záporoztak. A helyzet nagyjából ugyanaz, mint Magyarországon: Nagy nemcsak a játékával lopja be magát a szurkolók szívébe, hanem a pályán kívüli viselkedésével, hozzáállásával is. Olaszországban is megtestesíti a Magyarországon már megismert, minden szempontból szimpatikus futballistát.

„Intelligens és visszahúzódó srác, a pályán pedig elegáns, de mindent belead. Hamar megkedveltük. Bologna a legősibb egyetem városa, nem véletlen, hogy a klub céltudatosan keresi az olyan értelmes és gondolkodó játékosokat, mint ő” – mondta egy szurkoló.

Egész Bologna megszerette őt” – mondta egy másik. – De néhány kiló izmot muszáj lesz magára szednie, mert fizikailag egyelőre túl erős neki a Serie A.”

A szurkolók szerint egész Bologna megszerette Nagy Ádámot Forrás: Origo

Ezzel nem mindenki értett egyet. Egy Nadzsi (így ejti a magyar fiú nevét az olaszok többsége) Ádámmal egykorú drukker szerint a középpályás stílusa is megváltozna, ha sokat izmosodna. „Pirlo sem volt izmos, mégis hatalmas klasszissá vált” – indokolta véleményét.

Irány a pálya! Forrás: Origo

A magyar Herrera

A klub egyébként a stadionon belül is odafigyel a szurkolókra, erre csak két példát említenénk. A január legjobb játékosának választott Blerim Dzemailinak egy sorsoláson kiválasztott drukker adhatta át a hónap MVP-jének járó díjat, míg percekkel a kezdő sípszó előtt a stadion tövében található szurkolói boltban bárki közös fotót készíthetett és cseveghetett a Bologna két játékosával, a keretből sérülés miatt hiányzó Filip Helanderrel és az eltiltott Emil Krafthtal. Természetesen őket is megkérdeztük Nagy Ádámról.

Helander és Krafth a szurkolókkal találkozott a mérkőzés előtt Forrás: Origo

„Remek csapattárs, gyorsan beilleszkedett, mindig jókedvű, és sokat viccelődik az öltözőben. Az olasztudását még javítani kell, de idővel azzal sem lesz probléma” – mondta a hétszeres svéd válogatott Krafth, aki a Manchester Unitedben futballozó Ander Herrerához hasonlította Nagy Ádám játékát.

„Tetszik, hogy olyan könnyed a stílusa, már messziről felismered, ha látod mozogni, vagy nála van a labda. A 78. percben is ugyanolyan erőbedobással fut, mint a harmadikban” – tette hozzá a szintén svéd Helander.

Ha már a shopban jártunk, azt is megtudtuk, mennyiért adnak egy aláírt Nagy Ádám-mezt. A válasz: 99 euró, tehát nagyjából 30 ezer forint az ára.

Nagy Ádám meze Forrás: Origo

Villámgyors gyomros, hosszú kivégzés

Amennyire felhúzott minket a Nagy Ádámot körülvevő hangulat, annyira letaglózó volt a Bologna Napoli elleni kilencven perce: topbajnokságban ilyen mértékű összeomlást nagyon ritkán látni.

Minden jó volt, amíg útjára nem indult a labda: a keménymag hangos éljenzéssel köszöntötte a kezdőcsapatba nevezett magyar játékost.

A Bologna elkövette azt a hibát, hogy gyámoltalanul kezdte a meccset, büntetésül az első félidőben minden rossz megtörtént a hazai csapattal, amit csak el lehet képzelni: a 7. percben már kétgólos hátrányban voltak, a 26. percben Destro révén kihagytak egy tizenegyest, egy percen belül emberelőnybe kerültek, de hat perccel később már ők is tízen voltak, ráadásul háromgólos hátrányban.

A szünetben 4-1-re vezetett a lehengerlően gyors és pontos támadásokat vezető Napoli, néhány szurkoló már ekkor elindult hazafelé.

A hazai kanyar azért hátrányban is kitartóan szurkolt Forrás: Origo

Némi extra tüzet adott a lelátói hangulatnak, hogy mindkét tábor kinézett magának egy-egy exjátékost. A Napoliban középpályáján 42-es mezben játszó Amadou Diawara minden labdaérintését süketítő füttyszó kísérte. A 19 éves futballista személye azért érdekes, mert pont az ő helyére igazolták Nagy Ádámot, a távozása pedig azért megbocsáthatatlan a Bologna szurkolóinak, mert a nyáron azzal erőszakolta ki klubváltását, hogy bojkottálta a csapat edzéseit. (Sokat elárul a szombat esti mérkőzésről, hogy a hazai tábor talán egyetlen vastapsát Diawara sárga lapja váltotta ki.)

A túloldalon Blerim Dzemaili (a Bologna Gera Zoltánja) húzott le néhány évet a Napoliban, egyszer-kétszer őt is megtalálta a két város közti 650 km-es különbség ellenére igencsak népes, úgy 5-8 ezres Napoli-tábor.

Gyűlölt exek találkozása: Dzemaili (b) a Napoli, Diawara a Bologna futballistája volt korábban Forrás: AFP/Giuseppe Cacace

A második félidő végére a pazar gólokat szerző Napoli teljesen összeroppantotta a hitehagyott Bolognát, 1-7 lett a mészárlás vége, a vendégektől Marek Hamsík és Dries Mertens is mesterhármast szerzett. A Napoli történelmi győzelmet aratott, hiszen eddig a napig soha nem szerzett hat gólt idegenben a Serie A történetében. Most a hét is összejött, ráadásul a szlovák válogatott Hamsík megszerezte a 109. gólját a Napoliban, így már csak hat gólra van Diego Maradona klubrekordjától.

Kié lett a meccslabda? Forrás: AFP/Giuseppe Cacace

Annak ellenére, hogy 1-5 után szépen, lassan szivárogtak el a nézők a stadionból, a lefújást követően a Bologna ultrái és játékosai is példát mutattak. A szurkolók a példátlan megaláztatás ellenére (egyetlen csapat sem szerzett még 7 gólt a Dall'Arában) hangosan éltették csapatukat, Nagy Ádámék pedig tapssal és a mezükkel köszönték meg a feltétel nélküli támogatást.

Nagy Ádám felfelé lógott ki a sorból

Egy 7-1-re elveszített mérkőzésen nehéz bárki teljesítményét értékelni a vesztes csapatból, de Nagy Ádámról elmondhatjuk, hogy hibái ellenére vastagon felfelé lógott ki a rettenetes napot kifogó Bolognából. Összességében 91, az ellenfél térfelén 93%-os pontossággal passzolt, négy megnyert és nulla vesztett párharca volt, emellett szerzett 14 labdát, a hazai csapatból messze a legtöbbet. Azt se felejtsük el, hogy róla állították ki José Callejónt, aki a földön fekve rúgott a magyar játékos után.

Callejónt így kísérték az öltözőbe a Bologna-drukkerek:

Ezek után nem meglepő, hogy Nagy végigjátszotta a mérkőzést, többnyire a középpálya közepén, mélységi irányítóként próbálta mozgatni a csapatot, főként a biztonságra és a labdák minél gyorsabb leosztására törekedve.

Mint általában, most is elmondható volt, hogy rengeteget futott, és szinte állandóan mutatta magát, kérte a labdát, viszont a támadójátékot nem tudta segíteni, és teljesítményéből hiányzott a váratlan húzás, illetve a felvállalt egy egy elleni párharcok. Korábban maga a játékos is elismerte, ezen a téren fejlődnie kell.

Nagy hibázott a második Napoli-gól előtt, de így is csapata egyik legjobbja volt Forrás: AFP/Giuseppe Cacace

Az olasz sajtó tízes skálán egyhangúan 5-ösre értékelte Nagy teljesítményét, sokkal jobbat egyetlen csapattársa sem kapott. A La Gazzetta dello Sport azt írta, hogy Nagy képtelen volt felvenni a harcot a Napoli tornádóként süvítő középpályájával, illetve kiemelték, hogy a támadásokhoz nem tudott hozzátenni.

Vasárnap Deby d'Italia: a Juve és az Inter meccse elfoglalta az országos címlapokat a Napoli történelmi győzelme elől Forrás: Origo

Este 11 órához közeledve a Bologna szurkolói rendkívül csalódottan indulhattak haza a Dall'Arából, ahova néhány nap múlva vissza is térhetnek, hiszen a Bologna szerda este az AC Milan ellen javíthat, szintén hazai pályán. Remélhetőleg Bologna kedvenc magyarjával, Nagy Ádámmal a kezdőcsapatban.