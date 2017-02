Conte leleplezte a Chelsea terveit Torinóban

Abban különösebb meglepő nincs, hogy Antonio Conte a helyszínen nézte meg a Serie A legfontosabb rangadóját, az viszont annál fontosabb jelzés volt, hogy mikor gondolta úgy, számára véget ért a meccs.

A vasárnap esti Juventus-Internazionale rangadót a helyszínen, azaz Torinóban tekintette meg Antonio Conte, a Chelsea edzője is. Ez nem egy eget rengető meglepetés, ha arra gondolunk, hogy játékosként 14, edzőként pedig három szezonon át szolgálta Conte a Juvét, azaz igazán erős szálak kötik a klubhoz. Ahogy az is lehetett a látogatás oka, hogy a Juventustól megvett Juan Cuadradót - akinek a gólja eldöntötte a találkozót - kölcsönben éppen az olasz bajnokhoz küldte vissza a Chelsea.

Juan Cuadrado szép gólt lőtt, de nem őt figyelte Conte Forrás: AFP/Marco Bertorello

Conte azonban vélhetően nem azért utazott annyit, hogy megnézze, milyen állapotban van a kolumbiai, sokkal inkább azért, hogy szemügyre vegye Juve-drukkerek kedvencét, Paulo Dybalát. Az argentin csatár az előző szezonban került a Juvéhoz, idén azonban mintha valami elromlott volna, nem nagyon jönnek a gólok - 15 bajnokin csak öt találat áll a neve mögött, az előző fordulóban pedig látványosan nem fogott kezet Massimiliano Allegrivel, amikor az lecserélte.

És, ha még azt is belevesszük az egyenletbe, hogy nem lenne meglepő, ha Diego Costa akár már a szezon végén valamelyik brutálisan gazdag kínai klubnál kötne ki, akkor már világos, hogy - még, ha Dybala nem is helyettesíthető be egy az egyben Costa helyére - kit figyelt Conte a Juve-stadion VIP páholyából. Az pedig még inkább jelzés értékű, hogy, amikor Allegri a 85. percben újfent lecserélte Dybalát, Conte nem várva meg a lefújást, sietve távozott - hiszen, számára már nem tartogatott semmit a meccse.