Szégyent hozott a Milan a Bolognára

A Bologna hazai pályán, az 59. perctől kettős emberelőnyben focizva is kikapott az egyébként nem túl acélos Milantól. Nagy Ádám jól játszott, a Napoli-meccs után most is kiállítottak róla egy embert, de a Bologna komoly helyzetet sem tudott kidolgozni, majd a hajrában két Milan-játékos lenullázta a védelmét.