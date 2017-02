Nagy Ádámék ma távolabb rúghatják Európától a Milant

Szerda este csonka fordulót rendeznek a Serie A-ban, most pótolják a decemberi Szuperkupa miatt elhalasztott mérkőzéseket. A címvédő és listavezető Juventus egy nyerhető mérkőzésre utazik a 18. Crotonéhoz, a Bologna pedig a Napolitól elszenvedett súlyos vereség után próbál talpra állni, ezúttal a kisebb krízist átélő Milan lesz Nagy Ádámék vendége, utóbbi mérkőzést az Origo tudósítója a helyszínen tekinti meg.

A Bolognánál nem sok idő volt kijózanodni a 7-1-es pofonból, hiszen szerda este már az AC Milan ellen kell bizonyítani és megpróbálni elfelejtetni a klub történetének egyik legszomorúbb estéjét.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a klub elnöke, Giuseppe Saputo személyesen látogatta meg az edzői stábot és a játékosokat a Napoli elleni mérkőzés másnapján. A szezonban nem ez volt az első alkalom, decemberben, az Udinesétől elszenvedett vereség után is kérdőre vonta a csapatot a kanadai üzletember, aki az MLS-ben szereplő Montreal Impact első embere is egyben.

A Bologna 34 éves csapatkapitánya, Domenico Maietta elnézést kért a szurkolóktól a Napoli elleni teljesítmény miatt Forrás: AFP/Giuseppe Cacace

Érdekes a játékvezető személye, hiszen az a Daniele Doveri fújj a sípot, aki a tavalyi Bologna-Milan bajnokit is vezette. Roberto Donadoni, a hazaiak vezetőedzője nem felejtette el megemlíteni sajtótájékoztatóján, hogy csapata azon a mérkőzésen már a 12. percben emberhátrányban volt, a Milan kapott egy tizenegyest, tőlük pedig elvettek egy gólt a hosszabbításban.

Ez a mérkőzés nemcsak nekünk lesz nagy teszt, hanem neki is" – próbált nyomást helyezni a bíróra a Bologna mestere, aki sérülés miatt nem számíthat kapusára, Antonio Mirantéra. A Rossoblu (a városban így becézik a piros-kékeket) szurkolói úgy vélik, talán nem is akkora baj, ha pihen egy kicsit hét kapott gól után.

A Napoli ellen kiállított Adam Masina szintén hiányozni fog (érdekes kérdés, hogy az elmaradt meccsen kell-e leülnie az eltiltását, hiszen ezt az összecsapást decemberben kellett volna lejátszani, mindenestre a balhátvéd nincs a Milan elleni keretben, míg a Gazzetta a hétvégi, Sampdoria elleni meccsre írja eltiltottnak), de Nagy Ádám természetesen ott van a Bologna keretében, de az csak a mérkőzés előtt derül ki biztosan, hogy ismét helyet kap-e a kezdőben. Nem lenne váratlan húzás Donadonitól, ha több helyen is változást eszközölne az összeállításban.

Hiányzók terén talán most a Milan áll rosszabbul, hiszen konkrétan nincs balhátvéd a csapatban, miután Mattia De Sciglio és Luca Antonelli is sérült. Talán ennél is nagyobb baj, hogy a szezon egyik legjobbja, Giacomo Bonaventura a teljes szezonra kidőlt.

Az aktuális formát tekintve egyértelmű krízisben van a Milan, hiszen legutóbbi négy mérkőzését egyaránt elveszítette a csapat és az elmúlt öt bajnoki formatabelláján csak a 14. helyen áll (a Bologna a 11.).

Montella szerint a Milan még mindig harcban áll a nemzetközi szereplésért Forrás: AFP/Marco Bertorello

A pocsék sorozat a Juventus (1-2) és a Napoli (1-2) elleni vereségekkel indult, az Udinese (1-2), illetve a Sampdoria (0-1) elleni hazai kudarc viszont (főleg így párban) már kínos kategória. Ennek ellenére Vincenzo Montella vezetőedző cáfolta, hogy válságban lenne csapata, szerinte a játék és a teljesítmény jó, csak az eredmények nem jönnek, de az európai kupaszereplés így is meglesz a szezon végére. A La Repubblica szerint a Milan gyengébb szereplésének hátterében az edző vöröshúst tiltó diétája áll, de az edző ezt is cáfolta.

A hét talán legviccesebb hírét Carlos Bacca szolgáltatta. A Milan kolumbiai csatára kisebb hisztirohamot kapott vasárnap, amikor Montella (egyébként jogosan) lekapta a pályáról a Sampdoria ellen. Bacca azóta elnézést kért kifakadásáért, és ezt azzal nyomatékosította, hogy meghívta egy vacsorára az egész csapatot.

Bacca meghívta vacsorázni csapattársait Forrás: NurPhoto/Loris Roselli/NurPhoto/Loris Roselli

Montella sajtótájékoztatóján azzal viccelődött, hogy csatára csak akkor lesz kezdő a Bologna ellen, ha elég jó éttermet választ.

A Milan jelenleg a 7. helyen áll a bajnokságban, pozíciója a szerda este 20.45-kor kezdődő mérkőzés eredményétől függetlenül változatlan marad. A Bologna a 13., de ha Nagy Ádámék nyernek a Milan ellen, a 10. helyig léphetnek fel.