Az UEFA 16 helyet szeretne kapni a kibővített vb-n

Az Európai Labdarúgó Szövetség legalább 16 helyet szeretne a kontinens számára a 48 csapatosra kibővített 2026-os világbajnokságon.

"Reális kérés részünkről a 16 hely, és az, hogy minden kijutó európai válogatott külön csoportban szerepeljen" - mondta az UEFA elnöke, a szlovén Aleksander Ceferin a szervezet nyoni tanácskozása után.

A megbeszélésen arról is döntöttek, hogy mostantól maximum három négyéves cikluson át, azaz 12 évig töltheti be ugyanaz a személy az UEFA elnöki tisztségét, mint ahogy a végrehajtó bizottságnak is csak eddig lehet tagja valaki. Ezeket a javaslatokat az április 5-i, finnországi UEFA kongresszuson szentesíthetik.

Aleksander Ceferin UEFA-elnök Forrás: AFP

A nemzetközi szövetség (FIFA) a májusi, bahreini kongresszusán dönthet arról, melyik kontinensről hány csapat juthat ki a kibővített világbajnokságra.

A FIFA januárban hozott döntést arról, hogy a 2026-os tornától kezdődően 48 csapatosra bővíti a világbajnokság mezőnyét, így 16, három-három válogatottból álló csoportot alakítanak ki. A hármasokból két-két együttes jut tovább a legjobb 32 közé. Onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik majd a torna.

A 2018-as oroszországi vb-n a házigazdával együtt 14 európai csapat szerepelhet.