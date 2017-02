A blazírt zseni után horvát terminátorával poénkodik a Juve

Mario Mandzukic házsártos viselkedéséből csinál poént a Juventus hivatalos csatornája, és nem a horvát csatár az első, akinek a karakteréből egészen jó viccet csinált az olasz bajnok közösségi média-csapata.

A Juventus nem először játszik rá egy-egy sztárjátékosa komikus kisugárzására, korábban Andrea Pirlóval is készült hasonló sorozat.

A zseniális regista blazírt arckifejezése inspirálta a Pirlo is not impressed sorozatot. Ebben arra játszottak rá, hogy mióta szakállt növesztett, Pirlo arca semmiféle érzelmet nem sugárzott egy utolsó perces szabadrúgásgól, vagy egy zseniális gólpassz után. Igazából még színészkednie sem kellett, hogy eljátssza, nincs lenyűgözve.

A Juve – néha elég kínos – nyomulása a közösségi médiában arra feltétlenül jó volt, hogy kiderülhetett, Patrice Evra a legjópofább figura a játékosok közül. Az utóbbi évek legviccesebb focis videói közé is simán befért, amikor Mario Mandzukicot imitálva utalt rá, hogy a horvát csatár pont olyan mogorva, mint amilyennek látszik.

A Mr No Good olyan nagyot ment a közösségi médiában, hogy a klub hivatalos csatornája is átvette, és továbbvitte a sztorit. Manzdukicnak Pirlóhoz hasonlóan valószínűleg nem kell eljátszania a morózus balkáni pokróc szerepét, mert ez a természetéből fakad, mindenesetre a klub most újra arra biztatja a szurkolókat, hogy próbálják meg lenyűgözni a csapat egyik sztárját.

A január legjobbjának választott csatárnak egyébként nagyon is van humora, és nem bánja a #MrNoGood kampányt sem, hiszen többször is elsütötte már. Először egy repülőről jelentkeztek be Evrával, majd nem sokkal később Sami Khedira tweetjére adott válaszában használta nagyon is viccesen.

Mario Mandzukic egy törpemakinak sem kegyelmezne Forrás: Juventus/Facebook

Khedira összefejelt Chiellinivel a hétvégi meccsen, és turbánban fejezte be a mérkőzést. Utána kiposztolt egy képet magáról kötéssel a fején, amihez azt írta, „Most már tudom, milyen érzés Chiellinivel találkozni ellenfélként, sajnálom az összes csatárt."

Mandzukic, aki a Bayern München csatáraként játszott a Juve ellen, lecsapta a magas labdát.