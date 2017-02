Alexis Sánchez duplája deríthette jobb kedvre az Arsenal-drukkereket

Alexis Sánchez két góljával az Arsenal hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Hull Cityt a Premier League 25. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

A londoniak két vereség után, amikor már arról szóltak a cikkek, hogy Arsene Wenger helyét Massimiliano Allegri veszi át az Emirates Stadionban, újra győzni tudtak. A rendre szívós ellenfélnek bizonyuló Hull City ellenállását ezúttal bő fél óra elteltével sikerült megtörni, Alexis Sánchez gyötörte közvetlen közelről a kapuba a labdát.

Az Arsenal uralta a mérkőzést, arra azonban, hogy végleg le is zárja, egészen a 93. percig kellett várni. A vendégek kapusa, Eldin Jakupovic úgy ment ki a kapujából egy előre vágott labdára, mint a vonat elé ment volna, így aztán egy kapura tartó fejest, az egyik középhátvédnek kellett kézzel hárítania - tizenegyes. Amit a chilei higgadtan (szemtelenül?) be is rúgott.

A chilei sorozatban harmadik meccsén rúgott legalább két gólt a Hull Citynek, összességében pedig a 17. gólját szerezte a bajnoki idényben, ami a legjobb teljesítménye, mióta a PL-ben kergeti a labdát.

Eredmény, Premier League 25. forduló:

Arsenal – Hull City 2-0 (1-0)

gól: Alexis Sánchez (34., 90+3, tizenegyesből)