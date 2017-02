Az Union Berlin a Bundesliga kapuját döngeti

Olvasóink bizonyára emlékeznek arra, hogy tavaly decemberben hosszú cikkben mutattuk be az Union Berlin labdarúgócsapatát. Az Origo sportrovata azóta is figyelemmel követi a kis berlini együttes szereplését. Most arról számolhatunk be, hogy az Union csak gyengébb gólkülönbsége miatt nem áll feljutó helyen a másodosztályú bajnokságban, de ha így megy tovább, könnyen lehet, hogy a következő idényben a legjobbak között szerepelhetnek.