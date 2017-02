Ancelotti képtelen irányítani leghíresebb testrészét

Carlo Ancelotti minden idők egyik legsikeresebb edzőjeként írta be magát a futball történetébe. Ő az egyetlen, aki háromszor nyert BL-t, emellett olasz, angol és francia bajnoki címmel is büszkélkedhet, jelenleg a Bayern München vezetőedzője. Az olasz mestert bárhova is sodorta az élet, mindig minden játékosából kihozta a maximumot, de van, amit még ő sem képes irányítani. A szemöldökét.