K.O. Párizsban: a PSG feltörölte a padlót a Barcával

A Paris Saint-Germain a BL-idény talán legnagyobb meglepetését szolgáltatva hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Barcelonát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A PSG 22 év után végre meccset nyert a BL kieséses szakaszában a katalánok ellen, Unai Emery is győzni tudott ellenük és még Edinson Cavani is gólt szerzett ellenük. A nap másik mérkőzésén a Benfica legyőzte a büntetőt is hibázó Dortmundot.

Paris Saint-Germain–FC Barcelona 4-0 (2-0) - élő közvetítésünk

Parc des Princes, Párizs, játékvezető: Marciniak (lengyel)

PSG: Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti (Nkunku 69.), Rabiot - Di María (Lucas Moura 61.), Matuidi, Draxler (Pastore 86.) - Cavani. Edző: Unai Emery

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Jordi Alba - André Gomes (Rafinha 58.), Busquets, Iniesta (Rakitic 72.) - Messi, Neymar, Suárez. Edző: Luis Enrique

gól: Di María 18., 55., Draxler 40., Cavani 72.

Két remek formában lévő - utóbbi 11 mérkőzésén egyaránt veretlen - csapat találkozott egymással. Jó ismerősök ők ketten, az elmúlt öt évben harmadik alkalommal találkoznak egymással, kétszer a Barca jutott tovább, egyszer a franciák.

Nem is vesztegettek időt a felek az ismerkedésre, a PSG egyből nekiugrott a Barcának, és Cavani már a 4. percben helyzetbe került. A franciák határozottan és eredményesen támadtak le, és a középpályán megszerzett labdákkal nagyon gyorsan értek fel Ter Stegen kapuja elé. Így volt ez a 18. percben is, amikor a katalánok kapujától mintegy 18 méterre jutott szabadrúgáshoz a PSG, és Ángel Di María gyönyörűen csavarta a kapuba a labdát - Ter Stegen mozdulni sem tudott rá.

A gól után élénkebb lett a Barcelona, azonban egy hasonlóan kecsegtető szabadrúgást ők a sorfalba vágtak, André Gomes pedig egy kiugratás végén nem tudta elrúgni Trapp mellett a labdát.

A PSG viszont ezúttal nagycsapatként állt ki a Barcelona ellen, nem ijedtek meg a kissé - de azért nem nagyon - felpörgő katalánoktól, és Draxler révén inkább nekik volt említésre méltó helyzetük. Sőt ők rúgták a második gólt is: az addig is nagyon halvány Messi labdát veszített a középpályán, amivel megindult a PSG, Draxler-Verratti-Draxler volt a labda útja, a végül a télen igazolt német szélső jobbról, tizenöt méterről kilőtte a hosszú alsót.

Draxler igazi első meccses kabala: a francia kupában, a bajnokságban és most a BL-ben is gólt lőtt első PSG-s meccsén, míg a Barca egy 2008-as Celtic elleni találkozó óta most először kapott két gólt az első félidőben egy egyenes kiesés meccsen a BL-ben.

Fordulás után mintha mi sem történt volna, ugyanott folytatódott a mérkőzés, ahol a szünet előtt abbamaradt: a PSG birtokolta a labdát és vezetett gyors, veszély akciókat. Az egyik ilyen végén Di María rázta le magáról a védőket, és húsz méterről gyönyörűen tekert Ter Stegen kapujába.

A PSG bődületes formáját, illetve a Barca hihetetlen mélyrepülését jelzi, hogy a 72. percben még Edinson Cavani is bevette a kapujukat. Ez azért említésre méltó tény, mert az uruguayi gólvágó pályafutása során még soha nem lőtt gólt tétmeccsen a Barcelonának. Meunier szerzett labdát, egy csellel faképnél hagyta Neymart, elszáguldott a labdával vagy ötven métert, majd a 16-os vonalán kiugratta Cavanit, aki állítgatás nélkül kilőtte a rövid alsót. 421 percre volt szüksége, hogy gólt ünnepelhessen a Barca ellen.

A vendégek első igazán nagy helyzetére a 84. percig kellett várni, ekkor Piqué fejelt keresztbe a kapu előtt egy badást, amire Umtiti érkezett, de hiába ugrotta túl Kurzawát, két méterről csak a kapufát találta el.

A vége már-már megsemmisítő négy gólos PSG-siker lett, és, ha nem a Barcelonáról lenne szó, még azt is leírnánk, hogy eldőlt a továbbjutás. Így egy kicsit óvatosabbak vagyunk, de ezek után az lenne a meglepetés, ha két hét múlva a Barcelona várná a negyeddöntő sorsolását.

A Dortmund sincs könnyű helyzetben

Benfica–Borussia Dortmund 1-0 (0-0)

Estadio da Luz, Lisszabon, játékvezető: Rizzoli (olasz)

Benfica: Ederson - Nelson Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Salvio, Pizzi, Fejsa, Carillo (Filipe Augusto 46.) - Rafa Silva (Cervi 67.), Mitroglu (Jiménez 75.). Edző: Rui Vitória

Dortmund: Bürki - Piszczek, Papasztathopulosz, Bartra, Schmelzer, Durm - Dembélé, Weigl, Guerreiro (Pulisic 82.) - Reus (G. Castro 82.), Aubameyang (Schürrle 62.). Edző: Thomas Tuchel

gól: Mitroglu 49.

Lisszabonban, ahogy az várható volt, a hazai csapat túlélésre rendezkedett be, de sok választása nem is volt: a németek magukhoz ragadták a kezdeményezést, és jobbára a Benfica térfelén tartották a labdát, és próbálták kihasználni a szokatlanul sokat bizonytalankodó portugál védelem hibáit.

Ehhez azonban a BVB-nek is élesebbnek kellett volna lennie, ugyanis kaput eltaláló lövés nélkül a nagyon nehéz gólt szerezni. Igaz, a Benfica támadói sem emelték meg Bürki pulzusát.

A legnagyobb izgalmakat az jelentette, hogy az Estadio da Luz beléptető rendszere összeomlott nem sokkal a kezdés előtt, így a vendég drukkerek többsége csak a 30. perc táján foglalhatta el a helyét a stadionban.

A második félidő ehhez képest meglepő fordulattal kezdődött: szöglethez jutott a Benfica, Pizzi betekerte, Bürki nem tudta megfogni a kapura fejelt labdát, az ott ólálkodó Mitroglu pedig a kapuba passzolta.

A Dortmundtól eztán még a szerencse is elpártolt, Aubameyang nem szimplán kihagyott egy tizenegyest az 58. percben, hanem telibe lőtte a középen toporgó Ederson kapust.

A Dortmund persze ezek után végigdarálta a meccset, gólt azonban nem tudott rúgni, de itt legalább még nyílt lesz a visszavágó, hiszen az nehezen elképzelhető, hogy a BVB hazai pályán se tudjon gólt rúgni.