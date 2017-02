Három csúcsmeccsel vet véget téli álmának a labdarúgó Bajnokok Ligája

Annál jobban nem is indulhatna újra a téli szünet után a labdarúgó Bajnokok Ligája, mint hogy szinte alig akad olyan párharc a nyolcaddöntőben, aminek egyértelműen meg lehet nevezni az esélyesét. Szokás szerint egymásba botlott a Bayern és az Arsenal, nem először feszül egymásnak a Barca és a PSG sem, a legérdekesebbnek mégis a Real Madrid és a Napoli párharca ígérkezik.

Ha több fontos sérültje felépült is, a Real Madrid edzője, Zinedine Zidane nem várja nyugodtan a nyolcaddöntőket. A címvédő, bár még veretlen idén a BL-ben, és vezeti a spanyol bajnokságot a Barca előtt, egyáltalán nem lehet boldog a sorsolásával, hiszen a nápolyiak az őket sújtó gondok ellenére brutális formában szórják a gólokat, és korábbi rossz szokásukkal ellentétben már nem csak hazai pályán.

Sergio Ramosékra egy gólgép megfékezésének feladata vár Forrás: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A BL-rutin feltétlenül a zsinórban hetedik negyeddöntőjéért hajtó Real Madrid mellett szól, hiszen a Napoli mindössze másodszor jutott el ilyen messzire a sorozatban, de a nápolyi San Paolóban biztosan nagyon nehéz visszavágó vár rá, ha nem szerez komoly előnyt a Bernabeuban. Madridba nem győzni járnak az ellenfelek, a legutóbbi 33 BL-meccsen csak a Schalke tudott itt nyerni 12 évvel ezelőtt, ám ez semmitől sem riasztja el a csoportkörben idegenben hét pontot is szerző olaszokat.

A civilben szélső, de a visszavont center posztján káprázatos formába lendülő Dries Mertens már 16 gólnál tart a Serie A-ban, így Maurizio Sarri vélhetően megtartja a 4-3-3-as játékrendszer csúcsán a belgát. A két oldalán a nápolyi születésű kedvenc, Lorenzo Insigne, illetve az egykori Real-játékos José Callejón játszik majd. Mögöttük Marek Hamsík (ő az egyetlen biztos kezdő) mellett négy remek formában levő belső középpályásból választhat Sarri.

Dries Mertens Forrás: NurPhoto/Franco Romano/NurPhoto/Franco Romano

A Napolinak a védelme a gyenge pontja, és bár pont Gareth Bale lehetne a legfontosabb párharc szereplője, a sérült walesi nélkül is izgalmas perceket okozhat a vendégek hátsó sorának a C. Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez hármas.

Cavani vs. MSN

A PSG és a Barcelona évtizedeken keresztül szinte mindig elkerülte egymást, az utóbbi években viszont valahogy folyton összefut a két csapat. A legutóbbi öt szezonból négyben is találkoztak, és bár ezek a találkozások jobbára a Barca sikerével zárultak, idén közel sem egyértelmű a helyzet.

A katalánoknál az utóbbi hetekben becsúszott egy döntetlen a bajnokságban (ahol vesztett pontok tekintetében hét ponttal vannak lemaradva a Real Madridtól), a kupában pedig igencsak furcsa körülmények között jött össze az Atlético Madrid elleni továbbjutás.

Jól ismerik egymást a felek Forrás: AFP

A Barcát nem árt félteni, de azért a csapat még mindig félelmetesen erős: minden sorozatot figyelembe véve az utolsó 22 meccsükön nem kaptak ki, az egyéni képességeket pedig felesleges is kiemelni velük kapcsolatban. Annyit azért jegyezzünk meg, hogy Lionel Messi tíz góllal vezeti a góllövőlistát, az asszisztlistán pedig Neymar áll az élen 7 gólpasszal.

A PSG ugyan csak második a francia bajnokságban a Monaco mögött, de bátran számíthat Edinson Cavanira, aki Zlatan Ibrahimovic hatalmas árnyéka alól felszabadulva óriási formában lövi a gólokat. A legutóbbi 14 meccsén 12 gólt szerző uruguayi csatár az utóbbi időben egymaga jobban termel, mint a barcelonai MSN-csatársor.

Edinson Cavani Forrás: AFP

A Barcának is vannak hiányzói, Javier Mascherano és Arda Turan hiánya fájó lehet, de közel sem akkorák a gondok, mint a PSG-nél, ahol a világ egyik legjobb középhátvédjét, Thiago Silvát egy olyan fiatal, Presnel Kimpembe fogja pótolni, aki még egy percet sem töltött a pályán a BL-ben. A brazil védő előtt a középpályán honfitársa, az olasz állampolgár Thiago Motta sem játszhat, ő eltiltott.

Semmi meglepő: Bayern-Arsenal

Amikor kialakult a csoportkör végeredménye, a Bayern München egyik szurkolói oldala azt kérdezte a Twitteren: „Szerintetek lefoglaljuk a londoni szállást?” Nem tévedtek, azt az Arsenalt sorsolták melléjük, amelyet a 2013-as és 14-es nyolcaddöntőben is kiejtettek (és 2005-ben is). Arsene Wenger csapatának nem csak Bayern-fóbiája van, az elmúlt hat évben ugyanis mindig kiestek a nyolcaddöntőben.

Az Arsenal viharos időszakot él át, Wenger szerződéshosszabbítása tulajdonképpen azon múlik, átlépi-e végre az árnyékát a londoni csapat a BL-ben. A szurkolók közül egyre többen követelik a francia menedzser távozását, és nem a legjobbkor jön a Bayern elleni meccs sem, hiszen a Premier League-ben egyre reménytelenebbül üldözik a biztos befutónak látszó Chelsea-t.

A párharc esélyese a Jerome Boateng kivételével a legerősebb felállásában pályára lépő Bayern München, amely a legutóbbi 15 hazai BL-meccsét megnyerte, de azért nem árt figyelembe venni, hogy a csoportelsőként továbbjutó Arsenal még veretlen idegenben. Wengernek ugyanakkor nemcsak a sérülésekkel kell megküzdenie, hanem Mesut Özil igencsak ingadozó formájával is, bár a BL-ben nem megy rosszul a németnek.

Gonzalo Higuaín a tavalyi Serie A-gólrekordját vette célba Forrás: AFP/Marco Bertorello

Az olasz bajnokságot meggyőző fölénnyel vezető Juventusnál a Porto elleni nyolcaddöntő lesz Max Allegri új 4-2-3-1-es formációjának igazi tesztje. A Juve jó formában van, Gonzalo Higuaín pedig vég nélkül lövi a gólokat, bár a csoportkörben azért nem mindig villogott a torinói csapat.

Guardiolának a BL-ben kell villantania

A spanyol bajnokságban a két nagyra makacsul kapaszkodó Sevilla a történelmi negatív rekordokat döntögető Leicester Cityt fogadja, amivel azt is elárultuk, hogy a BL-ben egészen más arcát mutató angol bajnoki címvédő csoportelsőként otthon játszhatja majd a visszavágót. Ettől még nem fogadnánk a fonalat elég régen elvesztő Leicesterre.

Az otthonában nagyon erős Benfica az idegenben kimondottan pocsék Dortmundot látja vendégül: a portugálok a legutóbbi 15 meccsükből 11-en még gólt sem kaptak a Luzban, miközben a német csapat a legutóbbi hat idegenbeli meccséből csak egyet nyert meg. A Dortmundból ráadásul hiányozni fog a vezér, Mario Götze.

Ha a tavalyi szezon nem lett volna elég, hogy tisztelettel közelítsünk a Monaco felé, tegyük meg ezt most. A nagyhercegség csapata idén megnyerte a csoportját, nem mellesleg a PSG-t megelőzve vezetik a francia bajnokságot. Arról nem is beszélve, hogy az AS Monaco 75 szerzett gólnál jár a francia bajnokságban, ezzel a mutatóval a legjobbak az európai topligákat tekintve. A Manchester City jelenleg amúgy sincs abban az állapotban, hogy bárkit lebecsüljön, egyre valószínűbb, hogy a BL-ben kell villantania valamit Pep Guardiolának, mert az angol bajnokságban jelenleg csak a dobogóért zajló harc résztvevője.

Pep Guardiola nem a legjobban rajtolt Manchesterben Forrás: Anadolu Agency/2016 Anadolu Agency/Lindsey Parnaby

Diego Simeone Atléticója, ha nem is olyan meggyőzően, mint az utóbbi években, de idén is ott van a legjobb 16 között. 2015-ben sokkal jobb formában volt az Atlético Madrid, és akkor is csak nagy nehézségek árán tudta legyőzni a Leverkusent. A német csapat történelmet írhat: még soha nem nyert nyolcaddöntőt, sőt amikor megpróbálta, általában csúnya vége lett: Barca 2-10, PSG 1-6, Liverpool 2-6 (összesítésben). A döntős évükben (2002) második csoportkört rendeztek, tehát nem volt nyolcaddöntő.

A nyolcaddöntők első mérkőzéseinek menetrendje:

Február 14.:

Paris Saint Germain-Barcelona, 20.45

Benfica-Borussia Dortmund, 20.45

Február 15.:

Bayern München-Arsenal, 20.45

Real Madrid-Napoli, 20.45

Február 21.:

Manchester City-Monaco, 20.45

Bayer Leverkusen-Atlético Madrid, 20.45

Február 22.:

FC Porto-Juventus, 20.45

Sevilla-Leicester City, 20.45