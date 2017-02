A Paris Saint-Germain elleni 4–0-s vereséget követően szorul a hurok Luis Enrique nyaka körül. Sergio Busquets mérkőzés utáni nyilatkozata azt sugallja, hogy a vezetőedző kezdi elveszíteni az öltözőt, és barcelonai munkája a végéhez közelíthet. Enriquét a spanyol és a nemzetközi sportsajtó is cafatokra szedte.

A PSG jobb volt nálunk, mert volt elképzelésük arról, hogy hogyan nyerjék meg a meccset. Nem a hozzáállásunkkal volt baj, hanem a játékunkkal. Ők domináltak, mert jobb volt a taktikájuk" – mondta a meccs után Busquets.

Busquets (középen) szerint taktikailag nőtt a Barca fölé a PSG Forrás: AFP/Lionel Bonaventure

A Partidazo de COPE spanyol rádióműsor arról számolt be, hogy a párizsi meccset követően igen feszült hangulat alakult ki a Barca öltözőjében, ahol néhány játékosával összeszólalkozott Luis Enrique. A kulcsjátékosok kiábrándultak belőle. Alkalmatlan a feladatra, hogy felrázza a csapatot és megoldásokat találjon" – írja a madridi AS. A lap szerint a Barcelona spanyol bajnokságban nyújtott teljesítménye miatt is erősen kritizálható Luis Enrique, a katalánok 22 mérkőzésből 8-at nem tudtak megnyerni.

A sajtó cafatokra szedte Luis Enriquét Forrás: AFP/Christophe Simon

A spanyol Marca több pontban részletezi a párizsi kudarc okait, de a legfőbb problémaként Enrique felkészületlenségét említi. A csapat a leghalványabb jelét sem mutatta annak, hogy hogyan is akarná megnyerni a meccset, Enrique pedig képtelen volt változtatni a játék képén. A Barca játékáról sok mindent elmond, hogy a szezonban 67 gólos Messi-Neymar-Suárez-trió egyszer sem találta el a kaput, Messinek pedig nem volt labdaérintése a tizenhatoson belül.

Lezárult egy korszak?

Azt már egy ideje sejteni lehet, hogy Enriquének ez lesz az utolsó szezonja a Barca edzőjeként. A PSG elleni vereséget követően azonban több szakértő azt is megkérdőjelezi, hogy egyáltalán kihúzza-e a szezon végéig.

Az angol Independent arról ír, hogy a párizsi megaláztatás jól tükrözi Enrique hanyatlását a Barca élén. A katalán Sport szerint a Barcát edző nélkül söpörték ki a BL-ből, de a legaktuálisabb kérdést a Der Spiegel német hetilap tette fel: a párizsi vereség csak a Luis Enrique-éra végét jelenti, vagy a Barca életében is lezárul egy korszak?

Nem áll jól Luis Enrique szénája a Barcelonánál Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Philip Rock

Ki ülhet a kispadra?

Noha néhányan már a szezon végét sem várnák meg Enrique elküldésével, jobb lesz kivárni. Két évvel ezelőtt – a szezon ezen szakaszában – Enrique fél lábbal már kilógott Barcelonából, amikor több lap, hogy komoly ellentét van közte és Messi között. Azóta se derült ki, hogy ez valóban így volt-e, de akkor az Atlético Madrid elleni 3–1-es győzelem vetett véget a találgatásoknak, a Barca pedig a szezon végén triplázott, azaz megnyerte a spanyol bajnokságot, a spanyol Király-kupát és a Bajnokok Ligáját.

A jelenlegi hírek arról szólnak, hogy a spanyol bajnokságban harmadik helyen álló Sevilla edzője, Jorge Sampaoli lehet Enrique utódja. Sampaoli 2002 óta edzősködik profi szinten, a legjelentősebb sikere a chilei válogatottal elért Copa América-győzelem 2015-ben. Sampaoli amellett, hogy hasonló focit játszat a Sevillával, mint amilyet a Barca is, kifejezetten jó viszonyt ápol Messivel, akit a szezon közben már többször is dicsért.

Sampaoli ellenfelként már többször találkozott Messivel és a Barcelonával Forrás: AFP/Cristina Quicler

„Egy nap szeretném edzeni őt" – mondta nemrég, de a Sevilla–Barcelona (1–2) bajnoki meccs előtt hasonlóan bókolt: Két Aranylabdát kellene kiosztani. Egyet Messinek és egyet a többieknek. Mivel magasan a többiek felett áll, hiba lenne őt összehasonlítani bárkivel is.

Sampaoli mellett Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Ronald Koeman (Everton) és Mauricio Pochettino (Tottenham) lehet a legesélyesebb a Barca vezetőedzői posztjára. Bár az is lehet, hogy a korábbi híreknek megfelelően a jelenlegi másodedző, Juan Carlos Unzué váltja majd Enriquét.