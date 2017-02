A Valentin-napi BL-mészárlás

Alig indult újra a Bajnokok Ligája, máris egy történelmi meccset láthattunk kedden este: a Barcát 4-0-ra lemosta a PSG. Néhány lap Valentin-napi mészárlást emlegetett, könnyen lehet, hogy valóban így vonul majd be a focis folklórba a meccs, amelyen Messi, Neymar és Suárez összesen nulla kapura lövéssel zárt.

"Kiejteni a Barcelonát, és döntőt játszani a Real Madriddal" – ezt a kívánságot fogalmazta meg a PSG–Barca Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő előtt a hazaiak argentin sztárja, Angel di María. Az egykori Real-játékos a meccsen aztán sokat tett az álmai valóra váltásáért.

Pedig a PSG–Barca egy szoros párharcnak indult, amiben a katalánok az esélyesek: az UEFA egyenesen a Barcelona végső győzelmét jósolta. A PSG korábban kilencből csak kétszer győzte le a Barcát, ráadásul az edzője, Unai Emery hiába edződött a spanyol ligában, 23 próbálkozásból mindössze egyszer győzte le a Barcelonát.

2057 nap Edel - Jallet, Sakho, Armand, Tiéné - Giuly, Chantome, Makelélé, Nené - Hoarau, Erdinc. Így állt fel 2057 nappal ezelőtt a PSG. Aznap vette meg a klubot az új befektető, a Qatar Sports Investments. A különbség azóta jól látható a névsorban, és a pályán mutatott játékban is.

Ám az összes okoskodás csak a kezdő sípszóig volt érvényes: a párizsiak nagyon tudatos játéktervvel álltak elő, és meg is fojtották vele a Barcát. Már a szünetre kétgólos hátrányba került a Barca, márpedig ilyen helyzetből csak egyszer nem kapott ki a saját BL történetében: 1998-ban 3-3-ra végzett az Old Traffordon a ManUniteddel.

Ezúttal nem volt kegyelem: a folytatásban a születésnapos Di María (29) a második gólját is belőtte, majd a szintén születésnapos (30) Edinson Cavani beállította a 4-0-s végeredményt egy szédületes kontra végén.

A Barca veresége a váratlansága és a mértéke miatt is sokkoló: 4-0-ra eddig összesen négyszer kapott ki a BL-ben:

Ahogy ilyenkor lenni szokott, a Barcát még a szerencséje is elhagyta: éppen a francia Samuel Umtiti fejelt kapufát közvetlen közelről a hajrában. Egy idegenbeli gól aranyat érhetett volna, négygólos hátrányból még soha senki nem fordított meg BL-párharcot.

Két jellemző pillanat a meccsről: a német Julian Draxlernek állva tapsoltak a 86. percben, amikor Emery lecserélte, míg a katalánok büntetőt reklamáltak, amikor a ráadás perceiben Marquinhos háta mögé tett kezére pattant a labda – de nem is sokáig pörlekedtek, hamar beletörődtek a sorsukba.

Hiába járatta többet és pontosabban a labdát a Barca, ezzel semmire sem ment. A PSG lényegében mindent jobban csinált, és főként megvalósította a tervét, amivel a Barca semmit sem tudott kezdeni.

A terv alapja a kemény védekezés volt, a területek leszűkítése, letámadásokkal, agresszív labdaszerzéssel kombinálva. Árulkodó adat, hogy Lionel Messi egyetlenegyszer sem ért labdába a PSG 16-osán belül, először fordult ez elő vele a szezonban.

Ráadásul a Barca csak egyszer találta el a kaput, a hajrában, Umtiti révén, vagyis a rettegett MSN-trió tagjai közül egy sem lőtt kapura kedden este. A PSG-nél több remek egyéni teljesítményt is láthattunk, míg a Barcelona – úgy tűnik – elsősorban csapatként mondott csődöt. Egy angol szaklap gyorsértékelésében a hazaiaknál Draxler, Di María és Verratti kilences osztályzatot kapott, míg a túloldalon Sergi Roberto és Samuel Umtiti hármast, André Gomes pedig kettest. A katalánok legjobbja szerintük Neymar volt, aki legalább próbálkozott, amivel kiérdemelt egy átlagos (hatos) osztályzatot.

Gary Lineker a PSG nagyszerűsége mellett kiemelte, hogy még sosem látott ennyire gyengén focizó Barcát, de különösen ilyen rossz Messit. Az argentin zseni az első félidőben 17-szer ért labdába, kilenc éve nem volt ennyire eseménytelen félideje.

"Katasztrofális este volt – ismerte be Luis Enrique, a Barca mestere. – A PSG labdával és labda nélkül is jobb volt. Az eredmény nem hazudik."

Enrique oda-odaszólt a meccs után az őt hevesen bíráló sajtónak, miközben megvédte Messit és a játékosait: "Ez az én felelősségem. Ha valakit meg akarnak nevezni, akkor én, az edző legyek az, mert a játékosok ugyanazok, akik a többi napon meccseket nyernek. A sajtó nem figyeli elég alaposan a meccseket. Átváltottunk 4-3-3-ról 4-2-3-1-re, így Messi többet jutott labdához, de nem mentünk sokra vele."

Az egykori Real Madrid-játékos megkérte az újságírókat, hogy "a vereség után ugyanolyan hangnemet használjanak, mint a győzelmek után". De hát 4-0-ra kikapni azért mégsem ugyanolyan, mint 6-0-ra nyerni, nem?

Sergio Busquets szemtelenül egyszerű magyarázatot adott a nagy vereségre: "A PSG jobb volt. Nem a hozzáállásunkkal volt baj, ők jobban nyomtak, jobb taktikával játszottak, és jobban hajtották végre a tervüket. Megleptek bennünket."

Most már persze a március 8-i visszavágó a téma. Busquets tudja, szinte lehetetlen feladat vár rájuk: "Remélhetőleg megfordíthatjuk a párharcot, de a minimum, hogy meg kell próbálnunk. De nem fogok hazudni, nagyon nehéz dolgunk lesz."

Lisszabonban mindenki óvatos

A másik keddi nyolcaddöntőben a csoportkörben legtöbb gólt szerző Dortmund most büntetőből sem talált be, ki is kapott 1-0-ra Lisszabonban a Benficától. Lehetett volna 1-1 is, de Aubameyang ritka rosszul végzett el egy büntetőt:

Mivel a dortmundi visszavágóra nyitott szinte minden kérdés, teljesen más a hangulat, mint Párizsban: mindkét csapatnál meglehetősen óvatosak. "Noha nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, a mai játékunk büszkeséggel tölt el" – közölte Thomas Tuchel, a Dortmund edzője, de hasonló szellemben nyilatkozott André Schürrle is. Csak Aubameyang lehet nagyon szomorú.

Közben a győztes portugálokat sem veti szét az örömmámor. Jellemző, hogy Ederson, a Benfica kapusa az erős dortmundi támadójátékot emelte ki a szépen helytálló hazai védelem mellett.

"Harcoltunk, a legjobbunkat adtuk. Így születnek a győzelmek. A dortmundi meccs ugyanakkor nem lesz egyszerű" – ismerte el Rui Vitória, a Benfica edzője. A szurkolóik a jó kezdés után egy idegenbeli gólban bíznak, ami igencsak megnehezítené a BVB dolgát.

A német drukkereknek biztosan jobb lesz otthon: Lisszabonban harminc percig be sem engedték őket a stadionba, mert összeomlott a beléptetési rendszer, majd a vereség után a hazaút sem lehetett felhőtlen hangulatú. És még meg is verték néhányukat, míg négy drukkert letartóztattak.

A Dortmund–Benfica és a Barcelona–PSG meccseket március 8-án rendezik. Most szerdán két szuperrangadóval, a Real Madrid–Napolival és a Bayern München–Arsenallal folytatódik a Bajnokok Ligája.