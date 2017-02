A müncheni mészárlás már tényleg Wenger hattyúdala volt

A Bayern München tizennégy hónapon belül másodszor győzte le 5-1-re az Arsenalt, és úgy tűnik, hogy ez már Arsene Wengernek is sok volt. A klub korábbi sztárja szerint egyértelmű, hogy a francia az idény végén elhagyja Londont. Madridban mindenki elégedett, Nápolyban viszont az elnök keményen nekiment Maurizio Sarri vezetőedzőnek.

A Bayern München szerdán este hazai pályán 5-1-re verte az Arsenalt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán. A meccs végén nem egy könnyed német győzelmet láttunk, hanem egy megsemmisítő csapást, ami lehet, hogy lezárt egy korszakot a londoni klub történetében. A londoniak utoljára 2015. november 4-én kaptak öt gólt – a Bayerntől az Allianz Arenában.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Arsene Wenger jelenése alig volt hosszabb, mint a Robert Lewandowski és Thiago Alcántara góljai között eltelt bő két perc. A Guardian számításai szerint a francia tréner két percet és ötvennyolc másodpercet szánt a sajtóra.

"A valódi problémák a harmadik gól után kezdődtek – mondta Wenger. – Elvesztettük a szervezettségünket, zavarodottnak tűntünk. Az utolsó 25 perc valóságos rémálom volt. Egy olyan csapat benyomását keltettük, amelyiknek nincs válasza. Mentálisan összeomlottunk."

Mindezt egy olyan edző mondja, akinél az aktív kollégák közül csak Carlo Ancelottinak van több BL-meccs a háta mögött. Ő még a lista élén álló Sir Alex Fergusont is utoléri hamarosan.

"Összességében azt kell mondjam, hogy a Bayern egyértelműen jobb csapat. A második félidőben remekül játszottak, mi viszont a tudásunk alatt teljesítettünk. Nem is keresek kifogásokat – tette hozzá Wenger, majd a védelem közepéből 1-1-es állásnál kidőlő, remekül játszó, még az egyenlítést érő 11-est is kiharcoló Laurent Koscielny kiválásáról beszélt. – Persze, hogy szerettem volna a pályán tartani Koscielnyt. De most már nincs miről beszélni. Nemcsak a középső védőnket veszítettük el, hanem mentális és szervezeti problémáink is voltak."

A meccs után Martin Keown, az Arsenal korábbi játékosa és klublegendája így nyilatkozott:

"Ez kiábrándító volt. Ez volt Wenger munkásságának a legmélyebb pontja. Teljesen kiszolgáltatottnak tűnt. Azt kell mondjam, hogy most már leginkább saját magától kell megvédeni. Mégiscsak húsz év munkájáról van szó. Nagyszerű dolgokat csinált, de ez most tényleg a mélypont."

Keown nem kertelt, hogy mit vár Wenger és az Arsenal kapcsolatától a szezon végén.

"Felgyorsítja azokat a változásokat, amelyek a szezon végén várhatóak. Azt hiszem, a mai este segít Wengernek meghozni a döntést, mert ma világossá vált, hogy ezt a döntést meg kell hozni" – mondta, jelezve, hogy Wenger ideje lejárt az Emirates Stadionban.

Bezzeg a túloldalon mindenkit majd' szétvet a boldogság. A Bayern valóban jól játszott, a második félidőben talán először mutatta azt az arcát, amit utoljára még Jupp Heynckes idején láthattunk. Ahogy tegnap a PSG az átkokat törte, úgy döntötte most a Bayern a BL-rekordokat.

Angol csapatnak még egyetlen gárda sem rúgott a BL-ben ilyen rövid idő (11 perc) alatt három gólt:

A Bayern sorozatban a 16. BL-meccsét nyerte meg, ami új rekord.

A csapatkapitány, Philipp Lahm a 103. alkalommal lépett pályára a Bajnokok Ligájában, ezzel beérte a klub örökranglistájának élén álló kapust, Oliver Kahnt.

És még az Arsenalt is hozzásegítették egy kétes értékű rekordhoz: a londoniak lettek az első angol csapat, amelyik 200 gólt kapott a BL-ben:

"Megérdemeltük a győzelmet! – jelentette ki a meccs után Carlo Ancelotti, és aligha vannak sokan, akik vitatkoznak az olasz mesterrel. – Megvolt az egyensúly a csapatban, gyorsak voltunk, és kompaktak. Ráadásul nagyon kevés helyzetet hagytunk az ellenfelünknek, miközben jól használtuk ki az üres területeket, támadásban pedig megmutattuk, hogy komoly minőséget képviselünk. Összességében rendkívül elégedett vagyok" – mondta Ancelotti, nem feledkezve meg az ilyenkor szokásos, kötelező udvariasságról sem: "De ez még csak az első felvonás volt, Londonban vár ránk egy kemény visszavágó, ahol ugyanilyen jól kell majd játszanunk."

Azért a német tudáson még van mit csiszolni, mire eléri Guardiola szintjét:

A földön fekvőbe ugyan nem illik belerúgni, de hogy teljes legyen az Arsenal megalázása, arról a Bayern angol nyelvű Twitter-oldalának szerkesztője gondoskodott. A két egymást követő 5-1 után valahol még érthető is a kérdés: "Jövőre ugyanezt?"

Zidane elégedett, Nápolyban áll a bál

Az este másik mérkőzésén a Real Madrid hazai pályán hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a Napolit, azaz a kellő magabiztossággal várhatja a visszavágót a San Paolóban.

Ezzel a képpel kezdődött:

Érthető, ha spanyolok vezetőedzője, Zinedine Zidane rendkívül elégedetten nyilatkozott a lefújás után:

"Nem tudom megmondani, hogy ez volt-e a legjobb meccsünk, mióta itt vagyok, de az tény, hogy az egyik legintenzívebb produkciónk volt. Jól kezdtünk, és ugyan kaptunk egy gólt, de aztán gyorsan összeszedtük magunkat. Az eredménnyel is elégedett vagyok, megfelelő előnnyel várhatjuk a visszavágót, ami biztos, hogy kemény lesz, meg kell majd szenvednünk a sikerért."

Intenzitás és fókusz, ez volt a siker kulcsa:

Ami a csapatot illeti, Zidane elmondta, hogy Sergio Ramost azért cserélte le, mert a visszavágó előtt nem akarta kockáztatni, hogy még egy sárga lapot kapjon. Toni Kroos góljának is örült, de sokkal elégedettebb volt az egyenlítő találatot szerző Karim Benzemával, aki Thierry Henryt megelőzve a BL legeredményesebb francia játékosa lett.

És persze Cristiano Ronaldóval is elégedett a mester, akinek szerinte "nagyon jó meccse volt". A portugál ugyan 523 perce nem rúgott akciógólt a BL-ben, viszont már övé a legtöbb (31) gólpassz a sorozat történetében, megelőzve Ryan Giggset a lista élén. A Napoli ellen pedig hatszor hozta gólhelyzetbe a társait, ami pedig egyéni rekord a karrierjében:

Ne feledkezzünk meg róla, hogy a meccs, de lehet, hogy az elmúlt két nap legnagyobb és legszebb gólját a Real Madrid brazil játékosa, Casemiro lőtte. Íme:

A nagy tervekkel és remek formában, 18 mérkőzés óta veretlenül Madridba érkező Napoli jól kezdte meccset, hiszen Lorenzo Insigne góljával már a 8. percben vezetett, ezt követően azonban nem tudta féken tartani a hazaiakat. A meccs után a játékosok közül Dries Mertens, Pepe Reina és Raúl Albiol is úgy nyilatkozott, hogy maradt esélyük a visszavágóra, és már alig várják, hogy hazai pályán ráronthassanak a Realra.

A klub elnöke, Aurelio De Laurentiis viszont már korántsem ilyen nyugodt. A mérkőzés után a tévékamerák előtt kritizálta a csapat edzőjét, Maurizio Sarrit:

Rengeteg pénzt ráköltöttem a csapatra, nagyon sok jó játékosunk van, mégis mindig ugyanazok játszanak – fakadt ki az elnök, amire hamarosan meg is érkezett Sarri válasza.

"Én vagyok ott az edzéseken, én tudom, hogy ki milyen állapotban van. Egyébként pedig jobban tenné az elnök, ha személyesen beszélne velem, és nem a tévén keresztül üzengetne."

De Laurentiisnek leginkább az fájt, hogy az egyébként hetek óta remek formában játszó, de inkább szélsőként hasznos Dries Mertens kezdett az ék szerepében a sérüléséből lassacskán felépülő lengyel középcsatár, Arkadiusz Milik helyett.

"Milik a mostani állapotában jó, ha tíz percet tud játszani. Úgy ítéltem meg, hogy ennyi idő alatt is a hasznunkra lehet. Miért kéne kockáztatni? Hogy kikapjunk 5-0-ra?'

Itt még megvoltak a pontos passzok:

Sarri – akit egy nappal korábban az olasz edzőlegenda, Arrigo Sacchi a Napoli legfontosabb elemének nevezett – egyébiránt egyáltalán nem kezdett mosakodni a meccs után, és nem hárította a felelősséget a vereség után.

"Ha ennyit hibázol, nem tudsz meccset nyerni a Real ellen. Húsz vagy harminc labdát adtunk el, márpedig, ha már a második passzok sem sikerülnek, akkor hogy helyezzük nyomás alá az ellenfelet? – tette fel a jogos kérdést Sarri. – Mondhatják, hogy borzasztóan rosszul játszottunk, de ez nem igaz. A Realnak önmagához képest alig volt helyzete. Az elmúlt három hónapban most játszottak messze a legjobban. Tudom, mert láttam a meccseiket. Az eredmény ellenére a Napoli igenis megérdemli, hogy itt legyen.

Azt azért tegyük hozzá, hogy a Real többször veszélyeztette a Napoli kapuját, mint bármelyik másik csapat, mióta Sarri az edző.

Az Arsenal–Bayern München és a Napoli–Real Madrid találkozókat március 7-én rendezik meg Londonban, illetve Nápolyban.