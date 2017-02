Fociultrák verték rommá a kocsmát, holland vadászott hollandra

Egy varsói sörözőben támadtak az Ajax szurkolóira a Legia Warszawa elleni Európa Liga-mérkőzés előtt. A vendéglátóhelyben óriási pusztítást végeztek a dulakodó drukkerek. a támadásról és annak maradványairól videófelvétel készült.

A Telegraaf információ szerint szerda este körülbelül 50 Ajax-drukker iszogatott a Chmury pubban, amikor ugyanennyi maszkos Legia-ultra érkezett a helyszínre. Előbb csak kövekkel dobálóztak, majd behatoltak, kitört a verekedés, onnantól pedig semmi sem maradt épségben, a teljes berendezés oda lett. Csodával határos módon senki sem szenvedett súlyos sérülést.

Egy Ajax-szurkoló beszámolója szerint a lengyel támadóknál ütők, fáklyák és íjak is voltak. Egyesek szerint a támadás mögött nemcsak varsói ultrák, hanem a szintén holland ADO Den Haag fanatikusai is állnak. A két klub szurkolói több évtizede szoros kapcsolatot ápolnak egymással. Korábban is felröppentek olyan hírek, hogy az ADO Den Haag ultrái Varsóba utaznak a héten, hogy segítsenek lengyel barátaiknak Ajax-drukkerekre vadászni.

A rendőrség keresi a tetteseket, egyelőre senkit sem tartóztattak le. Várhatóan 700 Ajax-szurkoló lesz jelen csütörtök este a 21 órakor kezdődő Legia-Ajax mérkőzésen a varsói stadionban.