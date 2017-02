Az ötödosztályú Lincoln az új Leicester

Már az FA-kupa előző fordulójában is történelmet írt a Lincoln City, miután a legjobb 16 közé jutott a világ legnagyobb hagyományú kupasorozatában. Ám az ötödosztályú csapat most erre is rátett egy lapáttal: egy újabb Premier League-csapat legyőzésével már a legjobb nyolc között jár - 1914 óta nem volt erre példa.

FA-kupa, nyolcaddöntő:

Burnley-Lincoln City 0-1

gól: Raggett (89.)

A Premier League-ben hazai pályán hat meccs óta veretlen (5 gy, 1 d), otthon negyedik legjobb ligamérleggel rendelkező Burnley várt a Lincoln Cityre az FA-kupában. Az ötödosztályú csapat már azzal történelmet írt, hogy két másodosztályú csapaton (Ispwich, Brighton) át eljutott a nyolcaddöntőig.

Negyeddöntőben pedig utoljára 1914-ben szerepelt ligán kívüli klub, a Queens Park Rangers. Több mint száz év után ismét összejött a csoda, a szervezetlenül, rosszul focizó Burnleyt elkapta a lelkes Lincoln, méghozzá egy furcsa hajrábéli fejesgóllal.

A Lincoln teljes keretében csak két ír focista van az angolokon kívül. A szombati győztes gólt egy 23 éves védő, Sean Raggett szerezte, aki öt évvel ezelőtt úgy nyilatkozott, a nagy álma egyszer Joey Barton ellen játszani. Ma ez is összejött neki. Emlékezetes is lett, a bunkóságairól híres Barton ezúttal is hozta a formáját:

Tavaly a Premier League-ben bajnoki címig jutó Leicester Cityt ünnepelte a világ, idén egyre inkább úgy tűnik, a Lincoln City az aktuális csodacsapat, amelyről az Origo már az előző forduló után nagyobb cikket közölt.