Vietnamból érkezik a hét legröhejesebb focivideója

Egy vietnami futballcsapat szakszervezeti eszközökhöz nyúlva tiltakozott egy játékvezetői ítélet ellen. A munkabeszüntetést köszönte szépen az ellenfél.

A vietnami első osztályban a Long An FC fogadta Ho Si Minh-város csapatát, és nem sokkal a lefújás előtt 2-2-re álltak a felek. Ekkor egy kapu elé ívelt labdánál szabálytalankodtak (?) a csatárral szemben, a játékvezető pedig büntetőt ítélt (nehéz megítélni, jogosan-e).

A Long An játékosai óriási tiltakozó műveletbe kezdtek. Előbb a 11-esnél fordított hátat a rúgónak a kapus, majd a hátralevő percekben kétszer is egy helyben állva nézték végig, hogy az ellenfél végigmasírozik a pályán, és az üres kapuba gurít. Az elsőnél a kapusnak volt kedve egy tigrisbukfenchez is.

A Long An egyébként hat forduló után az utolsó helyen áll a 14-csapatos bajnokságban, a Ho Si Minh a 7.