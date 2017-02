Őrült zsenihez fordult a reménytelen kiscsapat

Kisebb csodát tett a Pescarához öt év után visszatérő Zdenek Zeman: az első meccsén 5-0-ra kiütötték a Genoát. A cseh-olasz fociedző karrierje többször hanyatlásnak indult már, de eddig mindig képes volt újabb tündérmesét írni. A sajátos taktikájáról, szókimondásáról híres edző most talán életében utoljára alkothat nagyot.

A hétvégéig huszonhárom meccse nyeretlen volt a Pescara focicsapata, utoljára augusztusban győzött a Serie A-ban, bár ez a győzelem sem a pályán született: a Sassuolótól is kikaptak, ám a vendégeknél jogosulatlanul szerepelt egy játékos, a Pescara óvott, és övék lett a három pont.

A teljes kilátástalanságban Daniele Sebastiani elnök gondolt egy merészet, és visszahívta a csapathoz a cseh-olasz csodabogarat, Zdenek Zemant. Két nappal az új edző érkezése után szó szerint csoda történt: a Pescara 5-0-ra verte a Genoát egy bajnokin.

Zeman hat évvel ezelőtt dolgozott már Pescarában. A 2011/12-es idényre vette át a Serie B-s csapatot. Bedobott néhány fiatal játékost a mélyvízbe, azóta Marco Verratti, Ciro Immobile és Lorenzo Insigne is neve is nagyon jól cseng a futballban. Ennél is fontosabb azonban, hogy a csapat feljutott az élvonalba, nem mellékesen 42 meccsen 90 rúgott góllal Serie B-rekordot döntött. Ki tudja, merre tartott volna a közös történetük, ha nyáron Zeman nem ír alá két évre az AS Romához.

Zeman meccs közben Forrás: AFP/Tiziana Fabi

A római kaland emlékezetesre, de kissé felemásra sikerült: megtörtént, hogy kétgólos hátrányból nyertek idegenben, majd rögtön a következő fordulóban 2-0-ról kikaptak otthon. Tíz forduló után a Juvéval holtversenyben ők rúgták a legtöbb gólt (22), de ők is kapták a legtöbbet (19). A sok góllal és a kiszámíthatatlansággal a világ egyik legszórakoztatóbb focicsapata voltak: tíz kör után 41 gól esett a Roma-meccseken, míg az ebben a tekintetben mögöttük második Lazio meccsei csak 25-öt hoztak.

Rómában azonban inkább nyerni, mintsem szórakoztatni akartak, és mivel 23 forduló után csak a nyolcadik helyen álltak, Zemant menesztették. Annyiban nem történt meglepetés, hogy Zeman a pescarai szerepvállalása előtt 11 évig nem dolgozott topligás klubnál, és még önmagát is kiégettnek tartotta.

Véletlenül lett félig olasz

De miért hogyan vált Zeman csodabogárrá? Zeman 21 évesen, 1968 augusztusában Palermóba utazott meglátogatni egyik nagybácsiját, a korábbi Juventus-focista (és edző) Cestmír Vycpáleket. Közben kitört a forradalom Prágában, a leendő edző szülővárosának utcáit katonák lepték el, Zeman ezért kint maradt Olaszországban, 1975-ben az állampolgárságot is megkapta. Addigra már abbahagyta a focit (16 évesen), egy ideig még kézilabdázott, sportorvosi diplomát szerzett, majd poros szicíliai falvakban kezdett edzősködni.

Az első nagyobb sikereit a Foggiánál aratta: 1989-ben a másodosztályban vette át a csapatot, majd a feljutás után háromszor is UEFA-kupa-indulást harcolt ki a valószínűtlenül gyenge kerettel, méghozzá látványos támadójátékkal. A taktika kidolgozásához a foci helyett a kézilabdából merített ihletet, a sajátos játékot pedig elnevezték Zemanlandiának.

Ekkor kezdett felfelé ívelni Zeman karrierje. A Lazióval kétszer is dobogón végzett, majd miután 1997 januárjában menesztették, legközelebb leült a nemezis AS Roma kispadjára. Nem szerepeltek rosszul, de a címlapokra azzal került, hogy doppingolással vádolta a Juventust, Gianluca Viallit és Alessandro Del Pierót név szerint is. Zemanból lassan underground-figura lett, az eredményeket nem hozta, csapatról csapatra vándorolt. A 2000-es években hét olasz klubot edzett - a Leccét kétszer is -, de ült a Fenerbahce és a Crvena Zvezda kispadján is.

Ritkán élvezem a focit újabban. Még mindig nézem, mert függő vagyok, képtelen vagyok megállni. De ez már nem ugyanaz, nem az én világom" - mondta 2010-ben, mielőtt kinevezték a Pescarához.

Zeman a Calciopoli-ügy tárgyalásakor Forrás: AFP/Mario Laporta

A már taglalt első pescarai korszaka után 2012-ben hallatott magáról, amikor az Eb alatt beszólt José Mourinhónak, mondván, középszerű edző, akinek játékosait csak egy cél vezérli: megakadályozni, hogy az ellenfél futballozzon.

Nem késett persze Mourinho válasza sem: "Meg kell tudnom, mit nyert eddig Zeman. Pillanatnyilag szabadságon vagyok, de mivel van szabadidőm, majd megnézem a Google-ben, ki ő."

Szaladgáló gyerekek

Ha nincs is olyan dicsőséglistája, mint a portugál kollégájának, azért Zeman támadófociját sokan kedvelik. Nála 4-3-3 az alapfelállás, amelyben támadáskor mindhárom csatárnak a 16-oson belül kell lennie, és a három középpályás közül is feljön kettő. "Az ellenfél beszorul, majd felpasszoljuk a labdát a büntetőterületen belülre. Mivel több játékosunk van ott, nagyobb az esélyünk gólt lőni. Nem rakétafizika ez, csak sima matek."

Zeman vesszőparipája, hogy a játékosainak nem a csapattárshoz kell passzolniuk, hanem ahová a folyton mozgásban lévő társ majd megérkezik. Ehhez pedig rengeteg, nagyon intenzív mozgásra van szükség.

Mindezek begyakorlása érdekében a szokásosnál jóval hosszabb edzéseket tart, de ezt nem érzi problémásnak: "Lehet, hogy hosszúak az edzéseim, intenzívek, és sok bennük az ismétlés, mégis szórakoztatóak. Márpedig, aki szórakozik, az nem fárad el. Látott már kisgyereket szaladgálni egész nap? Elfáradt?"

Méghogy Capellóék zsenik!

"Az én csapatom játssza a focit. Fabio Capellót és José Mourinhót zseniként tisztelik, mert a csapataik nyernek, de csak azért nyernek, mert náluk vannak a legjobb játékosok. A halott nagyapámat is a helyükre ültethetném, azok a csapatok akkor is nyernének."

A hangzatos nyilatkozatok ellenére Zeman csapatai sokszor csak bukdácsoltak, megesett, hogy a Cagliarinál egy szezonon belül kétszer is megbukott. Az utóbbi évei alapján talán éppen egy olyan csapatra volt szüksége Zemannak, mint a Pescara, ahol egyrészt megbíznak benne, másrészt nincs veszítenivalója senkinek.

Úgy vette át a csapatot, hogy 14 forduló alatt 13 pontos hátrányt kell ledolgozniuk a már nem kieső helyen álló Empolival szemben. A Genoa tornádószerű, 5-0-s legyőzésével 13 fordulóra és 10 pont ledolgozására módosult a feladat.

Szakértők szerint azonban Zeman szerződtetése több a csodavárásnál: a Pescara megsokszorozhatja a gólszerzői vételárát a nyári átigazolási szezon előtt, amire már az első meccse is bizonyíték lehet. Ha pedig a bravúros bent maradás nem is sikerülne, praktikusan megismerné a csapatot a következő szezon előtt - ahol aztán visszavezethetné őket a Serie A-ba.