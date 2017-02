Buffon Casillas ellen és a franciák új csillaga

Kedden és szerdán két-két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, és, ha európai értelemben vett nagyágyú igazából csak egy játszik, mégpedig a Juventus, mégis felelőtlenség lenne azt mondani, hogy híján leszünk az izgalmaknak.

Kedden megjön a kedvem

Az eheti programot a Bayer Leverkusen–Atlético Madrid, illetve a Manchester City–Monaco összecsapás nyitja – és mindkét párharc tartogat izgalmakat.

Előbbi párharcnak külön pikantériát ad, hogy két éve, a BL ugyanezen szakaszában találkozott össze egymással a két együttes, s az Atlético két 1-1-es találkozó után büntetőpárbajban tudta kiharcolni a továbbjutást a német csapattal szemben.

A Leverkusen a bajnokságban kifejezetten gyengén szerepel, 21 meccsén kilenc vereséget szenvedett el, és úgy áll a nyolcadik helyen, hogy utolsó két mérkőzését megnyerte. Ugyanakkor abban bíznak, hogy nem a bajnoki, hanem a BL-ben látott formájukat mutatják majd kedd este is: a sorozatban tíz mérkőzés óta veretlenek hazai pályán. A csoportkör utolsó meccsén például az AS Monacót verték 3-0-ra.

Ez történt, amikor utoljára találkoztak:

Az Atlético szintén nem remekel a bajnokságban, mert noha a negyedik, ám hátránya úgy hét pont a listavezető Real Madriddal szemben, hogy Ronaldóék két meccsel kevesebbet játszottak. A BL-ben a csoportkör nem okozott gondot Diego Simeone csapatának: megnyerték a csoportjukat, és úgy készülhetnek a Leverkusen elleni meccsekre, hogy a legutóbbi három idényben mindig továbbjutottak a 16-ból, sőt tavaly és 2014-ben ráadásul egészen a fináléig meneteltek.

A megállíthatatlan támadó gépezet

A Manchester City-Monaco párharc az angol bajnokságban második helyen álló együttes továbbjutását ígéri, azonban óriási hibát követnek el, ha ezt az első középkezdés előtt elhiszik. A francia csapat egészen kiváló szezont fut eddig, három ponttal vezeti a francia bajnokságot az előtt a Paris Saint-Germain előtt, amelyik egy hete 4-0-ra verte a Barcelonát.

A francia csapat elsősorban kiváló támadójátékának köszönheti sikereit, 26 bajnokin 76-szor volt eredményes, és a topligákban elsőként érték el az idei szezonban a 100 gólos határt. A City elleni párharc nagy kérdése, hogy a manchesteri védelem ellen is hatékonyak tudnak-e lenni a Monaco csatárai.

Csak szólunk:

Pep Guardiola Cityje a vártnál egyelőre többet bukdácsolt eddig a szezonban, legutóbbi három bajnoki meccsét ugyanakkor megnyerte a csapat, szombaton viszont a másodosztályú Huddersfielddel játszott döntetlent az FA Kupában.

Csak a kapusokat nézzék

A Juventus és a Porto korábban három alkalommal találkozott egymással, a Porto még nyeretlen ezeken az összecsapásokon. 1984-ben a Kupagyőztesek Európai Kupájának fináléjában Bázelben 2-1-re nyert a Juventus, míg a 2001/02-es BL első csoportküzdelmei során Portugáliában gól nélküli döntetlen, Torinóban pedig 3-1-es hazai siker született.

Jó formában vannak a fiúk:

A találkozó egyik érdekessége a két legendás kapus személye. A portugáloknál Iker Casillas, az olaszoknál pedig Gianluigi Buffon nevével kezdődik majd a csapatnévsor, előbbi az abszolút rekordot jelentő 163., utóbbi pedig a 102. mérkőzésén lép pályára a legrangosabb nemzetközi sorozatban.

Mindkét gárda kiváló formában várja az összecsapást, hiszen a Porto legutóbbi hat bajnokiját megnyerte, míg a Juventus a csoportkör zárása óta 13 mérkőzéséből 11-szer győzött, legutóbb a Balogh Norberttel és Sallai Rolanddal felálló Palermót "intézte el" 4-1-gyel.

Ez most maga lenne a csoda

A másik szerdai összecsapáson két teljesen ellentétes formában lévő csapat találkozik majd, ugyanis amíg a Sevilla menetel a spanyol bajnokságban és hátránya a harmadik helyen mindössze két pont a második, címvédő Barcelonával szemben, addig a Leicester City elképesztő mélyponton van. Az angol bajnokcsapat legutóbbi 11 bajnokijából csak kettőt nyert meg, ráadásul az elmúlt hat Premier League-mérkőzésén nem szerzett gólt.

Hátha a szülinap szerencsét hoz:

e mellett a hétvégén a Milwallal szemben az FA Kupából is búcsúzott. Claudio Ranieri együttese tavaly csodával határos módon lett bajnok, jelenleg azonban mintha ugyanazt a csapatot látnák a szurkolók, amely két évvel ezelőtt éppen csak bennmaradt az élvonalban, s most is egyetlen pont választja el a már kiesést jelentő 18. helytől.

Csak lazán, Stevan:

Amennyiben a Sevilla érvényesíti a papírformát és továbbjut, akkor 59 éve nem látott sikert ünnepelhet, hiszen legutóbb az 1957/58-as idényben szerepelt a gárda Európa legjobb nyolc csapata között. Akkor a legendás Real Madrid állította meg az andalúzokat.