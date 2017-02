Meglepően sok dőlt el, de maradt még nyílt párharc a BL-ben

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntők előtt azt írtuk, elég kevés olyan párharc van, aminek egyértelműen meg lehet nevezni az esélyesét, ám hiába tűnt előzetesen roppant kiegyenlítettnek a legjobb 16 mezőnye, tulajdonképpen két (és fél) párharc kivételével kényelmes előnybe került jó néhány csapat..

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, első mérkőzések:

Manchester City-Monaco 5-3, Real Madrid-Napoli 3-1, Benfica-Borussia Dortmund 1-0, Bayern München-Arsenal 5-1, FC Porto-Juventus 0-2, Leverkusen-Atlético Madrid 2-4, PSG-Barcelona 4-0, Sevilla-Leicester City 2-1

Szerencsére van egy olyan sajátossága a futballnak, hogy soha nem lehet leírni egyetlen csapatot sem, hiszen mindig ott lebeg egy elképesztő feltámadás lehetősége, de az első meccsek alapján ez több idei esetben is szinte elképzelhetetlennek tűnik.

Nem látni egy ekkora feltámadást a Barcában

Az elmúlt évtizedből kiindulva, ha van csapat, amely meg tud fordítani hazai pályán egy 4-0-val induló párharcot, az a Barcelona lehet. A mostani Barcától azonban ez csodaszámba menne, hiszen a szezon által egyébként is alaposan meggyötört belső egyensúly is felborulni látszik Katalóniában. A párizsi vereség óta egy óriási mázlival behúzott bajnoki mellett csak arról szólnak a hírek, hogy ki válthatja a padon Luis Enriquét. Nem a legideálisabb felkészülés.

Angel Di Maria nagyot játszott az odavágón Forrás: DPPI/Jean Marie Hervio

És ha a Barca össze is tudja kapni magát, még ott van az ellenfél is: a PSG lefocizta a katalánokat hazai pályán, és a négy gól mellett még jó néhány ziccert is kihagyott. A Barcelonának tehát úgy kellene négy gólt szereznie, hogy közben nem kap egyet sem, ami a franciák játékának sebességét elnézve nagyjából lehetetlen küldetésnek tűnik.

A 2000-es években a katalánok kétszer is továbbléptek már kétgólos hátrányból, de sem a Chelsea otthonában elszenvedett 3-1, sem a milánói 2-0 nem hasonlítható a párizsi mészárláshoz. Bár az utóbbit követő hazai 4-0 már egy hosszabbításra elég lenne a PSG ellen is, a Chelsea elleni 5-1-es visszavágó már kevés lenne.

Ráadásul pont a Bayern ellen?

Hasonló helyzetben van a hazai visszavágó előtt az Arsenal is: a négygólos vereség után Londonban is inkább az a téma, hogy ki váltja Arséne Wengert, nem az, hogy miként lehetne megfordítani a szinte reménytelen párharcot. Az Arsenalnak még kevesebb kapaszkodója van, mint a Barcának, habár Wenger egyszer már kis híján csodát tett hasonló pozícióból rajtolva.

2012-ben Milánóban szedett össze négygólos hátrányt az Arsenal, de a visszavágó szünetében már 3-0-ra vezetett, sőt Robin van Persie-nek a második félidő elején volt egy óriási ziccere, de az olaszok innentől kézbe vették a meccset, így elmaradt a csoda.

Arjen Robben és Mats Hummels már a továbbjutást ünneplik Forrás: AFP/Christof Stache

A Bayern 2013-ban és 2014-ben is legyőzte az Arsenalt Londonban, nehezen képzelhető el, hogy Wenger csapata ekkora hátrányt le tudjon dolgozni 2017-ben.

A BL/BEK-történelem nagy fordításai A Bajnokok Ligájában/BEK-ben fordítottak már meg négygólos hátrányból is párharcokat, ám ezekhez mindig kellett egy idegenben lőtt gól is. 1961-ben a La Chaux-de-Fonds állt fel Leixoes ellen (2-6, 5-0), 1985-ben a QPR szintén 6-2 után esett ki a Partizannal szemben (4-0), 1986-ban pedig a Real Madrid fordított a Mönchengladbach ellen 1-5-ről (4-0). Sőt, valójában van egy számunkra igen fájdalmas fordítás, ami ötgólos hátrányból történt: 1988-ban a Honvéd már 5-0-ra vezetett a Panathinaikosz ellen, amikor a görögök kétszer is betaláltak a Bozsik Stadionban, a visszavágót pedig 5-1-re nyerték. A Bajnokok Ligájában/BEK-ben fordítottak már meg négygólos hátrányból is párharcokat, ám ezekhez mindig kellett egy idegenben lőtt gól is. 1961-ben a La Chaux-de-Fonds állt fel Leixoes ellen (2-6, 5-0), 1985-ben a QPR szintén 6-2 után esett ki a Partizannal szemben (4-0), 1986-ban pedig a Real Madrid fordított a Mönchengladbach ellen 1-5-ről (4-0). Sőt, valójában van egy számunkra igen fájdalmas fordítás, ami ötgólos hátrányból történt: 1988-ban a Honvéd már 5-0-ra vezetett a Panathinaikosz ellen, amikor a görögök kétszer is betaláltak a Bozsik Stadionban, a visszavágót pedig 5-1-re nyerték. Fordítások két- háromgólos hátrányból a BL egyenes kieséses szakaszában:

Chelsea-Barcelona (2000, negyeddöntő) 3-1, 1-5

AC Milan-Deportivo La Coruna (2004, negyeddöntő) 4-1, 0-4

Real Madrid-Monaco (2004, negyeddöntő) 4-2, 1-3

Napoli-Chelsea (2012, nyolcaddöntő) 3-1, 1-4

AC Milan-Barcelona (2013, nyolcaddöntő) 2-0, 0-4

Olympiakosz-Manchester United (2014, nyolcaddöntő) 2-0, 0-3

PSG-Chelsea (2014, negyeddöntő) 3-1, 0-2

FC Porto-Bayern München (2015, negyeddöntő) 3-1, 1-6

Wolfsburg-Real Madrid (2016, negyeddöntő) 2-0, 0-3

A Juve-Portóra talán nem is érdemes szót vesztegetni. A 0-2 után az elképesztő hazai győzelmi szériát futó Juventus ellen elhanyagolható esélye maradt csupán a Portónak. Mióta 2011-ben átadták a Juventus új otthonát, a torinóiak csak egyszer kaptak ki olyan arányban, ami már megfelelne a portugáloknak is (2012-ben az Inter győzött 3-1-re).

Negyeddöntősnek vehetjük az Atlético Madridot is, a 4-2-es leverkuseni győzelem után nem maradtak nyitott kérdések. Leszögezhetjük, hogy a PSG, a Bayern München, a Juventus és az Atlético Madrid nagy valószínűséggel bejut a legjobb nyolc közé.

Magabiztos előnnyel, de óvatosan

A Real Madrid hátrányból fordítva győzte le 3-1-re a Napolit, de ez a párharc nem csak azért nem tekinthető lefutottnak, mert a spanyolok remek napot fogtak ki, az olaszok viszont kimondottan gyengét. Hanem azért is, mert olyan hangulatú stadionban, amilyen a San Paolo lesz, ha mondjuk a Napoli lő egy gólt a visszavágó elején, nem gyakran lépnek pályára.

Karim Benzema és Pepe Reina a Matrix castingján Forrás: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A Napolinak nincs más dolga, mint megismételni a Monaco 2004-es bravúrját, és még a madridi kötődésű játékosok is stimmelnek. Fernando Morientes 13 évvel ezelőtti szerepére ketten is jelentkezhetnek, José Callejón és Raul Albiol is a madridiaktól került a csapatához, és erre előbbinek lesz is lehetősége. Gondot okozhat viszont, hogy utóbbi egyelőre a Real Madrid szekerét tolja a párharcban.

Fernando Morientes éppen kiejti a Real Madridot Forrás: AFP/Gerard Julien

Őrületes adok-kapok zajlott a Manchester City-Monaco párharcban, és az angolok pont annyira nem lehetnek nyugodtak kétgólos előnyük birtokában, amennyire a franciák nem lehettek azok, miután kétszer is vezettek az Etihadban. A Monaco a fent említett 2004-es bravúr mellett tavaly az Arsenalt verte ki, és egyébként sem tűnik ijedősnek Leonardo Jardim csapata.

Az első meccshez hasonlóan élvezetes visszavágót ígér a párharc. Forgathatjuk úgy is, hogy a Monaco csak bénázó kapusa, illetve a büntetőt hibázó Radamel Falcao miatt kapott ki, és lőhetett volna négyet idegenben. És úgy is, hogy a City kétszer is felállt hátrányból, és úgy fordította a maga javára a meccset, hogy tulajdonképpen elég kényelmes előnyből várja a visszavágót.

És ahol még semmi nem dőlt el

Egygólos hátrányt kell ledolgoznia a visszavágón a Borussia Dortmundnak és a Leicester Citynek is. Az eredmények alapján furcsán hangozhat, pedig erre a Lisszabonban végig domináló németeknek több esélyük van, mint a Sevilla otthonában gólt is szerző Leicesternek.

Jamie Vardy sevillai gólja aranyat érhet Forrás: DPPI/James Marsh

További párhuzam, hogy mindkét párharc első meccsén kimaradt egy-egy, utólag sorsdöntőnek tűnő 11-es. Aubameyang 1-0-s Benfica-vezetésnél hibázott, így ez maradt a végeredmény, Correa pedig már a 14. percben előnyhöz juttathatta volna a Sevillát.

Később hiába talált be Jovetic ziccerpasszából, a 2-1-es győzelem veszélyes eredmény a spanyoloknak, akik azért egy gólra mindenképpen jónak tűnnek Angliában is, ráadásul a csoportkörben még gólt sem kaptak idegenben, sem Torinóban, sem Lyonban, sem Zágrábban nem vették be a kapujukat.

Tippünk a továbbjutókra: Borussia Dortmund, Sevilla, PSG, Atlético Madrid, Juventus, Bayern München, Monaco, Real Madrid