Csaknem egy hónapos szolgáltatási szünet után visszakapcsolták az áramot a Maracanában, Rio de Janeiro legendás stadionjában.

A 2014-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének, valamint a tavalyi riói olimpia és paralimpia nyitó- és záróünnepségének is otthont adó arénában befizetetlen számlák miatt január 26-án kapcsolták le az áramot. Most azért állt be fordulat, mert az üzemeltetők befizettek 1,3 millió reált (123,9 millió forint) a novemberi fogyasztás után.

A Maracana-stadion: villany mellett jobban mutat Forrás: robertharding/Frank Fell/Frank Fell

Továbbra is egyeztetés zajlik a szolgáltató és a riói játékok szervezőbizottsága között arról az 1,8 millió reálról (171,5 millió forint), amely az olimpiai és a paralimpiai fogyasztást fedezné. A szervezők közölték, hogy ki fogják fizetni az elmaradt összeget.

A Maracana a világ egyik leghíresebb stadionja, itt rendezték minden idők leglátogatottabb futballmérkőzését: az 1950-es világbajnokság döntőjét több mint 200 ezer rajongó látta a helyszínen.

Az aréna jelenleg 78 639 néző befogadására alkalmas.