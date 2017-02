40 évente születik ilyen Isten áldotta tehetség

Viszonylag kevés kapus mondhatja el magáról, hogy 18. születésnapján az olasz válogatott és a Juventus legendája, Buffon is felköszöntötte. Gianluigi Donnarumma igen, az AC Milan rekordhalmozó tinédzsere szombaton törvényesen is nagykorúvá vált. Már most nagyon sok van mögötte, de megjósolni is nehéz, milyen fényes jövő várhat még az olasz labdarúgás legnagyobb tehetségére. És a 196 cm-es kapus esetében a legnagyobbat nyugodtan érthetjük szó szerint.