A Real Madridot megverték, az Alavéstől kikaptak

A Real Madrid hétközi legyőzése után a Valencia 2-1-re kikapott a spanyol bajnokság 24. fordulójának első, szombat délutáni mérkőzésén.

Akárcsak Cristiano Ronaldóék ellen szerdán, úgy most is vezetést szerzett a Valencia, igaz, ezúttal majdnem 70 percet kellett várni az első gólra. Carlos Soler Barragan találatára azonban kétszer is jött válasz, Ibai Gómez a 78. percben egyenlített, Aleksandar Katai pedig a 86. percben a győzelmet jelentő gólt is megszerezte a hazaiaknak. A Valencia tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, a 88. percben Fabian Orellana került a kiállítás sorsára.

Érdemes megnézni, hogy a szerb támadó milyen szépen leültette a Valencia kapusát, mielőtt a kapuba gurította a győztes gólt.

A Bilbao és a Real Madrid legyőzése után ismét vereséget szenvedő Valencia a 14., a Deportivo Alavés a 10. helyen áll a spanyol bajnokságban.

La Liga, 24. forduló

Alavés-Valencia 2-1 (0-0)

gól: Ibai (78.), Katai (86.), ill. Soler (70.)