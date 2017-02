Caldara elbánt a Napolival

Nagy meglepetésre hazai pályán kikapott a harmadik helyezett Napoli az Atalantától az olasz bajnokság 26. fordulójának nyitómérkőzésén.

Serie A, 26. forduló:

Napoli-Atalanta 0-2 (0-1)

gól: Caldara (28. és 70.)

piros lap: Kessie (67.)

A nápolyiak Franck Kessie kiállítása miatt 25 percet emberelőnyben játszottak, ám így is sem tudtak betalálni a forduló előtt hatodik bergamóiak kapujába. A Napolinak ezzel megszakadt a 18 bajnoki óta tartó veretlen sorozata, utoljára éppen az Atalanta kapta el. Ezen kívül 24 meccs óta először nem lőtt gólt a Napoli.

Az Atalanta védője, Mattia Caldara duplázott, ezzel már ötgólos a szezonban, és a liga legeredményesebb hátvédje. A második gól elég vagány volt, már emberhátrányban:

Az Atalanta a Serie A menői közül elpáholta már az Intert és a Romát is a szezonban. Mit is mondhatnánk? Gratula, és logikus szinte, hogy a következő körben hazai pályán elkapja a Fiorentinát is.