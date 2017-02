A leicesteriek tagadják, hogy ők fúrták meg Ranierit

A Leicester City kirúgta a tavaly bajnoki címet szerzett, idén azonban a kieséstől fenyegetett csapat edzőjét, Claudio Ranierit. A játékosok tagadják, hogy ők fúrták volna meg az olasz szakembert.

A Leicester játékosai egymásra licitálva ömlengtek a közösségi csatornákon, hogy mennyire sajnálják Ranieri kirúgását, pedig van rá esély, hogy többen közülük szerepet játszhattak az olasz elbocsátásában.

Persze egyáltalán nem biztos, hogy a hírnek bármi igazságalapja lenne (a szavahihetőségét tekintve a bányászbéka tompora környékén tanyázó The Sun sugallta, és még a szokásos „csapathoz közeli forrásokat” sem hivatkozták), hiszen Ranieri elbocsátásához nem kell külön ok azon kívül, hogy címvédőként egyre közelebb sodródik a kieséshez.

Több játékos is kifakadt, amikor a szemükre vetették, hogy nem álltak ki Ranieri mellett, amikor a vezetők behívták őket egy válságértekezletre. James Vardy – aki ha volt ilyen értekezlet, azon biztosan ott volt – hevesen tagadta, hogy titokban született döntés az edzőről, és alaptalannak nevezte a rágalmakat.

Vardy és Ranieri jóban voltak Forrás: AFP/Lindsey Parnaby

„Én is olvastam olyan spekulációkat, hogy részem volt a kirúgásában, és ezennel kijelentem, hogy ez szemenszedett hazugság. Mindent Claudiónak köszönhetek, örökké tisztelni fogom. Bármit tartogat is számára a jövő, csak a legjobbakat kívánom neki” – mondta Vardy.

Azóta Kasper Schmeichel is megszólalt, mióta a szurkolók őt is megtámadták, a dán kapus is tagadta, hogy köze lenne a vezetők döntéséhez, de a legkeményebben Riyad Mahrez kapja a szurkolóktól. A tavalyi formájától igen messze kerülő játékost kigyónak, árulónak nevezik, és közlik vele, hogy hátba döfte Ranierit.