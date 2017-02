Nem kegyelmezett a Real, a Bayern a szakadékba lökte az Arsenalt

A Real Madrid és a Bayern München is hazai pályán tett komoly lépést a továbbjutás felé a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A spanyol csapat a Napolit győzte le 3-1-re, a Bayern München pedig 5-1-re ütötte ki az Arsenalt. Mindkét találkozó 1-1-es döntetlenre állt a szünetben, de a második félidőben egy-egy pörgős tíz perc mindent eldöntött.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Real Madrid-Napoli 3-1 (1-1)

Santiago Bernabéu, Madrid, játékvezető: Skomina (szlovén)

Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos (Pepe 71.), Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Rodríguez (Vázquez 76.), Benzema (Morata 82.), Ronaldo

Napoli: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski (Allan 75.), Diawara, Hamsík (Milik 84.) - Callejón, Mertens, Insigne

gól: Benzema (19.), Kroos (49.), Casemiro (54.), ill., Insigne (8.)

A Real Madrid és a Napoli nem először futott össze a BEK-ben/BL-ben, az 1987-1988-as szezonban már találkoztak, akkor Diego Maradona játszott az olasz csapatban, viszont a Real Madrid jutott tovább 3-1-es összesítéssel.

A királyi klub azóta kilenc alkalommal találkozott olasz ellenféllel a BEK/BL kieséses szakaszában, viszont csak egyszer jutott tovább. Maradona egyébként ezen az estén is ott volt a Santiago Bernabéu Stadionban, a lelátóról szurkolt egykori csapatának, a kezdő sípszó előtt viszont mondott pár buzdító szót az öltözőben.

Szerencsét is hozott az argentin legenda, hiszen a Real Madrid akár a 10. másodpercben gólt szerezhetett volna, mégis a vendégek kerültek előnybe a találkozó elején. A 8. percben csúnyán bealudt a Real Madrid védelme a kapussal, Keylor Navasszal az élen, Lorenzo Insigne majdnem a félpálya közepéről szerezte meg a vezetést egy okos és tökéletesen helyezett lövéssel a Napolinak.

Nem kellett sokat várni az egyértelmű fölényben futballozó Real Madrid egyenlítésére, Dani Carvajal beadása után Karim Benzem a 19. percben fejjel vette be Pepe Reina kapuját.

A francia ezzel az ötödik helyre lépett fel a BL góllövőlistájának örökrangsorában, honfitársát, Thierry Henryt megelőzve.

A Napoli félelmetes támadósorának híre bejárta egész Európát (jogosan, hiszen a délolasz csapat legutóbbi 10 mérkőzésén 29 gólt szerzett), de ebből ezen az estén nem sokat mutatott Maurizio Sarri együttese, amely a korai gól után csak elvétve jutott el a madridi kapuig.

A Real Madrid viszont folyamatosan támadott, többször közel járt a második gól megszerzéséhez, de a szünetig csak kapufáig jutottak a hazaiak, ezt is Benzema jegyezte Cristiano Ronaldo pazar előkészítését követően.

Az 1-1 teljesen vállalható eredmény volt a Napolinak a szünetben, de a második félidőben gyorsan és elég sokat romlott az olaszok helyzete. Két középpályás intézte el a Napolit, a 49. percben Toni Kroos rúgta meg első BL-gólját Real-mezben:

...az 54. percben pedig a brazil Casemiro találta el pokoli jól a labdát, Reinának esélye sem volt a védésre.

A Real második gólját Cristiano Ronaldo készítette elő, a portugál ezzel egy tőle váratlan rekorddal lepte meg a szurkolókat:Ryan Giggset megelőzve már neki van a legtöbb gólpassza (31) a BL történetében.

Ronaldo ezen az estén az előkészítésben jeleskedett Forrás: AFP/Javier Soriano

A folytatásban a Napoli csak lesgólig jutott, így nem tudta egy újabb találattal igazán izgalmassá tenni a párharcot az olaszországi visszavágó előtt, a Real Madrid magabiztos játékkal szerzett megnyugtató, kétgólos előnyt az előzetesen kiélezettebnek várt párharcban.

Lelépte a Bayern az Arsenalt

Bayern München-Arsenal 5-1 (1-1)

Allianz Arena, München, játékvezető: Mazic (szerb)

Bayern München: Neuer - Lahm, Javi Martínez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso, Vidal - Robben (Rafinha 88.), Thiago, Douglas Costa (Kimmich 84.) - Lewandowski (Müller 86.)

Arsenal: Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny (Gabriel 49.), Gibbs - Coquelin (Giroud 77.), Xhaka - Iwobi (Walcott 66.), Özil, Oxlade-Chamberlain - Sánchez

gól: Robben (11.), Lewandowski (53.), Thiago (56., 63.), Müller (88.), ill., Sánchez (30.)

Valódi edzőlegendák találkoztak a müncheni Allianz Arénában, hiszen csak Sir Alex Ferguson edzői pályafutása számlál több BL-mérkőzést, mint az Arsenalt irányító Arsene Wengeré, és a Bayern Münchent irányító, a sorozatot háromszor is megnyerő Carlo Ancelottié. Valójában a skótot két rekordtól is megfosztották szerda este a kollégák: immáron Ancelottié a legtöbb mérkőzés a BL kieséses szakaszában, Wengeré pedig a legtöbb szezon a BL kieséses szakaszában.

A Bayern München egy november vége óta tartó veretlenségi sorozattal, de a német bajnokságban nyújtott teljesítményét látva nem a legjobb formában várta a nyolcaddöntőt. Az Arsenal szurkolóinak a Watford és a Chelsea elleni vereségek adhattak okot az aggodalomra, illetve a tény, hogy a Bayern a 2012-13-as és a 2014-15-ös szezonban is a legjobb 16 között búcsúztatta a londoni csapatot, amely az elmúlt öt szezonban minden alkalommal megpróbálta, de képtelen volt túllépni nyolcaddöntőn.

A mérkőzés a futball egyik alaptörvényével kezdődött: ha Arjen Robbennél van a labda, és a Bayern támadóját engedik a szélről befelé törni, abból bizony gól lesz. Az Arsenal elkövette ezt a súlyos hibát a 11. percben, nézzék csak mi lett a vége:

A vezető gól egy szép egyéni akciót követően született, de csapatmunka eredménye volt: 11 hazai játékosból kilenc labdához ért Robben parádés találata előtt.

A négy támadóval, de Thomas Müller nélkül felálló németek sokkal többet birtokolták a labdát (78%), mégis az Arsenal találta el többször a kaput az első félidőben (3-5), a 30. percben pedig a létfontosságú idegenbeli gól is összejött a vendégeknek, igaz, ehhez egy érdekes ítélet is kellett.

Erre kapott büntetőt az Arsenal:

Alexis Sánchez tizenegyesét Manuel Neuer kivédte, de a kipattanónál a chilei volt a legügyesebb és a kihagyott büntetőből egy egész csinos találat lett.

A második félidő elején Laurent Koscielny sérülése nem sok jót jósolt a vendégeknek, Robert Lewandowski klasszisa pedig fel is tette a két csapat közti különbséget az eredményjelzőre. A lengyel középcsatár előbb fejjel vette be az Arsenal kapuját, majd sarokkal adott gyönyörű gólpasszt Thiago Alcantarának.

2-1

3-1

A Bayern München nem lassított, 11 percen belül a harmadik gólját is megszerezte, Thiago volt ismét eredményes (4-1), ezzel alakult a kiütés Münchenben.

A második játékrészben elképesztő fölényben futballoztak a németek: a 45. és a 75. perc között 9 lövést jegyezhettünk fel hazai oldalon, de egyet sem a vendégek részéről. A végére maradt egy slusszpoén is, a hajrára csereként pályára lépett a Carlo Ancelotti keze alatt totálisan formán kívül futballozó Thomas Müller, aki két percen belül beállította az 5-1-es végeredményt a meccs végére totálisan összeomló Arsenal-védők között.

A Bayern München a kötelezőnél is többet tett ezen az estén, 90 perc alatt szinte eldöntötte a párharcot. Ahogyan az elmúlt öt évben mindig, az Arsenalnak minden bizonnyal most is a nyolcaddöntő jelenti a végállomást a Bajnokok Ligájában.