A DAC-ban folytatja az U20-as vb magyar gólkirálya

A Dunaszerdahely labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Mervó Bence, utánpótlás-válogatott futballista.

A 21 éves támadó - aki nemrég kivásárolta magát korábbi szerződéséből a svájci Sionnál - a dunaszerdahelyi klub honlapjának beszámolója szerint két és féléves megállapodást írt alá.

"A magyar szurkolás nekem nagyon fontos, minden magyar játékosnak élmény itt játszani. Ezért is választottam Dunaszerdahelyt" - idézte a honlap a 2015-ös új-zélandi U20-as világbajnokság társgólkirályát.

Egy hete még arról írtunk, hogy a svájci Sion játékosaként a lengyel élvonalbeli Slask Wroclawnak kölcsön adott csatár körül elfogyott a levegő - egyik klubja sem számít rá. A fiatal futballista akkor azt mondta, nem bánja, hogy így alakult a sorsa, és amondó volt, hogy a klubja jól járt vele.

„Közrejátszott nálam, hogy a szurkolók brutális hangulatot tudnak minden mérkőzésen felszabadítani a játékosokban, nagyon komoly atmoszféra van, amit a hétvégi mérkőzésen személyesen is megtapasztaltam - nyilatkozta új klubja honlapján Mervó. – A magyar szurkolás nekem nagyon fontos, minden magyar játékosnak élmény itt játszani. Ezért is választottam Dunaszerdahelyt. Másrészt egy nagyon jó távpont a karrieremben, nagyon nagy lehetőség van ebben a csapatban. Nagyon jó az edző, több játékost is ismerek - Vidát, Kocsis Gergőt és Máthé Botond rehabilitációs edzőt. Velük is beszéltem, ők is mondták, hogy nagyon jó hely és igazoljak ide. Most tehát itt vagyok, és célom jól teljesíteni a DAC mezében, és ezzel felkelteni a felnőtt válogatott szövetségi kapitányának érdeklődését.

A DAC-nak két magyar játékosa van, Kocsis Gergő és Vida Kristopher, a vezetőedző László Csaba.