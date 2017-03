Már lassan öt éve, hogy Pep Guardiola elhagyta a Barcelonát, de az összehasonlítási alapot még mindig az ő korszakos futballcsapata jelenti. Tito Vilanova, Tata Martino és Luis Enrique más-más módon próbálta meg irányítani a katalán csapatot, de igazából egyikőjük sem tudta betölteni az űrt. Mi történt Barcelonában az elmúlt években, és ki válthatja a szezon végén távozó Luis Enriquét?

„Tudjátok, hogy nagyon fogtok hiányozni, aki a legtöbbet veszíti most, az én vagyok. De a legjobb kezekben hagylak itt benneteket. Az öv már nagyon szorított, én kikapcsoltam és kiszálltam, de nektek nem kell ezt tennetek. A legjobbat kívánom nektek, ez a történet nem ér véget egyhamar" – ezekkel a szavakkal búcsúzott el a Camp Nou-stadion közönségétől Pep Guardiola 2012. május 5-én.

A Pep-team négy év alatt 14 trófeát nyert, és a Johan Cruyff által meghonosított totális futballt újradefiniálva, korszakos csapattá vált a történelemben.

Pep Guardiola és Neymar Forrás: DPPI/Kieran Mcmanus

Messi-függő Barcelona

A 2012/2013-as szezonra Guardiola korábbi másodedzője, Tito Vilanova vette át a Barcelona irányítását. A terv világos volt: olyan ember kellett, aki belülről ismeri a csapatot, és a klub történelméhez hű filozófiát képvisel. Vilanovát hivatalosan még ki sem nevezték, amikor elmondta: Guardiola eredményei megismételhetetlenek, és mindenféle összehasonlítást elveszít majd vele szemben.

A Vilanova-csapat végül La Liga-rekordot jelentő 100 ponttal nyerte meg a bajnokságot, ám nagyon komoly gondokkal kellett szembenéznie a szezon során. Vilanova végig fültőmirigyrákkal küzdött, ami miatt csak ritkán tudott leülni a Barcelona kispadjára. Távollétében a másodedző, Jordi Roura irányította a csapatot, aki a Guardiola-korszakban az ellenfelek feltérképezésével foglalkozott.

Tito Vilanova Forrás: AFP/CHRISTOF STACHE/Christof Stache

Ebben a szezonban a katalán együttes minden korábbinál jobban függött Lionel Messitől, aki az összes sorozatot figyelembe véve 60 gólt lőtt (összehasonlításul, a csapat második legeredményesebb játékosa David Villa volt 16 góllal). Végül a Barcelona ebbe a Messi-függőségbe bukott bele. A Bayern München elleni Bajnokok Ligája-elődöntőben az argentin sérüléssel bajlódott (a visszavágón nem is lépett pályára), a Barcelona pedig megalázó, 7–0-s összesítéssel esett ki a sorozatból.

Tata Martino és az új szemléletmód

A kiújuló betegsége miatt Vilanova lemondott a posztjáról, a vezetőség pedig az európai viszonylatban ismeretlen Gerardo Martinót bízta meg a Barcelona irányításával. Martino egy teljesen új szemléletmódot vitt a klub életébe, amihez a spanyol válogatott 2012-es Európa-bajnoki szereplése jelentette az alapot. A csapat úgynevezett tiki-takanacciót játszott, ami a spanyol tiki-taka és az olasz catenaccio keresztezése.

Ez abban különbözött az addig megszokott tiki-takától, hogy nem a szabad területek megnyitása és az ezek általi gólszerzésre való törekvés volt az elsődleges szempont, hanem az a defenzív mentalitás, amely nem a rúgott gólok számával próbálja felülmúlni az ellenfelet, hanem a kapott gólok elkerülésével.

Gerardo Martino Forrás: AFP/Quique Garcia

Ez a paradigmaváltás főleg a BL-ben volt tetten érhető, ahol a csapat 4–1-es összesítéssel ejtette ki a Manchester Cityt (a Barcelona végül elvérzett az Atlético Madrid ellen a negyeddöntőben). Martinót egy esetleges bajnoki cím megmenthette volna a kudarctól, ám az utolsó fordulóban (a „bajnoki döntőben") a Barcelona nem tudta megverni az Atléticót, amely így megnyerte a bajnokságot.

Identitását vesztett Barcelona

„Cruyff építette a kápolnát, a mi dolgunk rendben tartani azt" – mondta egyszer Guardiola, Cruyff totális futballjára utalva. Guardiola óta Luis Enrique az az edző, akivel a leginkább eltávolodott a csapat az alapoktól. A Messi, Neymar, Suárez trió összeállásával és Xavi távozásával a Barcelona egy teljesen új futballt játszik. Már nem a labdabirtoklásra és a meccs feletti dominanciára törekszik elsősorban, hanem az MSN kiszolgálására. Guardiola rendszerében még Sergio Busquets volt az egyik legfontosabb elem, mára azonban sokkal kevesebb szerep hárul rá.

2015 januárjában arról szóltak a hírek, hogy komoly ellentét van Messi és Luis Enrique között, aki fél lábbal már kilógott Barcelonából. Akkor az Atlético elleni 3–1-es bajnoki győzelem vetett véget a találgatásoknak, a szezon végén pedig triplázott a csapat (megnyerte a spanyol bajnokságot, a Király-kupát és a Bajnokok Ligáját).

Sokáig úgy tűnt, hogy Enrique második szezonja történelmi lesz. A Barcelona 2015. október 3. és 2016. március 16. között 39 meccsen át volt veretlen. A hullámvölgy nélkül lejátszott hónapok megbosszulták magukat. A Real Madrid elleni tavaszi El Clásicón a Barcelona Piqué góljával megszerezte a vezetést, és abban a pillanatban 13 pont előnye volt a tabellán.

A meccset végül megfordította a Real, és ezzel komoly gödörbe sodorta a katalánokat: kiestek a Bajnokok Ligájából, a bajnokságban pedig kikaptak a Sociedadtól és a Valenciától is, amivel leadták a 13 pontos előnyét. A katalán együttes végül megnyerte mind az öt hátralévő mérkőzését, és bajnok lett (egy ponttal megelőzve a Realt).

Luis Suárez, Neymar és Messi Forrás: AFP/Josep Lago

„Ha veszítesz, kinyírnak téged. Ha döntetlent játszol, vagy nyersz, kritizálni fognak" – mondta Enrique azzal kapcsolatban, hogy milyen nyomás is nehezedik a vezetőedzőkre a Barca kispadján. Az idei szezonban pláne. Enrique megmagyarázhatatlan döntések sorát hozza meg hétről-hétre, kezdve André Gomes indokolatlan játszatásától, a védelem összetételének állandó variálásig. Mikor már úgy tűnt, hogy tavaszra újra összekapja magát a csapat, megsemmisítő, 4–0-s vereséget szenvedett a Paris Saint-Germaintől a BL nyolcaddöntőjében.

A Paris St. Germain a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén 4-0-ra nyert a Barcelona ellen Forrás: AFP/Philippe Lopez

A meccs után a spanyol és a nemzetközi sportsajtó is cafatokra szedte Enriquét, és több szakember már azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán kihúzza-e a szezon végéig. Busquets és Iniesta nyilatkozata is árulkodó volt a PSG-meccs után: nem a játékosok hozzáállását nevezték meg fő problémának, hanem a taktikát, ami az edző felelőssége.

A Leganés elleni bajnokit csak egy kilencvenedik percben megítélt büntetővel tudta megnyerni a Barcelona, Messi viszont ahelyett, hogy az ujjait az ég felé emelte volna, hogy köszönetet mondjon nagymamájának, Celiának (ahogy minden góljánál szokta), rezzenéstelen arccal ünnepelt.

A Sporting Gijón ellen már nyoma sem volt feszültségnek, úgy futballozott, ahogy szokott, a meccs után Enrique mégis bejelentette, hogy távozik a szezon végén. A legfontosabb, hogy három izgalmas hónap áll előttünk, és még versenyben vagyunk mindhárom sorozatban" – mondta Enrique. A Barcelona jelenleg vezeti a spanyol bajnokságot (a Real egy meccsel kevesebbet játszott), májusban spanyol kupadöntőt játszik, de a Bajnokok Ligájában szinte reménytelen helyzetből várja a PSG elleni jövő hét szerdai visszavágót.

Ki válthatja Enriquét?

A jelenlegi hírek arról szólnak, hogy a spanyol bajnokságban harmadik helyen álló Sevilla vezetőedzője, Jorge Sampaoli lehet Enrique utódja. Sampaoli 2002 óta edzősködik profi szinten, a legjelentősebb sikerei közé tartozik a chilei válogatottal elért Copa América-győzelem 2015-ben.

Sevillában már fél év után letette a névjegyét: amellett, hogy a klub történetének legjobb őszi szezonját produkálta, 24 forduló után pontosan ugyanannyi pontot szerzett (52), mint a csapat előző edzője, Unai Emery a teljes tavalyi idényben.

Jorge Sampaoli lehet a Barcelona követlező edzője? Forrás: AFP

Sampaoli mellett Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Ronald Koeman (Everton) és Mauricio Pochettino (Tottenham) lehet a legesélyesebb a Barca vezetőedzői posztjára. Bár az is lehet, hogy a korábbi híreknek megfelelően a jelenlegi másodedző, Juan Carlos Unzué váltja majd Enriquét.