Doll: Németországban ilyen pályán csak tehenek legelhetnének

Thomas Doll, a Ferencváros vezetőedzője az Újpest ellen 1-0-ra megnyert derbit követően nem éppen a legszebb szavakkal illette a Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyegének minőségét. A hazaiak edzője, Nebojsa Vignjevic állítja, ha nyertek volna, akkor most azt mondaná, hogy ez volt a világ legjobb pályája.

"Ha belegondolok, hogy két csapat, amelyik Magyarország legfontosabb meccsét játssza, egy olyan pályán kell, hogy futballozzon, amilyenen Németországban az ötödik ligában sem rendeznek meccset, legfeljebb tehenek legelnek rajta, akkor nem nagyon találom a szavakat. Hiába akarnak a nézők jó focit, akciókat és gólhelyezeteket látni, ha egy ilyen pályán csak az előre vágott hosszú labdákkal lehet operálni" - mondta Doll az M4 Sport mikrofonjába a lefújást követően, hozzátéve: "Ezért is inkább a harc állt előtérben. Jobb pályán sokkal jobb meccset játszottunk volna. Ha valakinek technikai problémái vannak, az még hatványozódik egy ilyen talajon."

Doll szerint jobb pályán jobb lett volna a rangadó Forrás: MTI/Kovács Tamás

A meccs utáni sajtótájékoztatón Nebojsa Vignjevicet, az Újpest vezetőedzőjét is megkérdezték arról, hogy szerinte milyen volt a talaj. Ha mi nyertünk volna, akkor most azt mondanám, hogy ez a világ legjobb pályája. Nem tapasztaltam olyat, hogy a pálya hibája miatt ne tudtunk volna befejezni egy akciót. Nem ezen ment el a találkozó. Sajnos nem mondhatom azt, hogy a pálya minősége miatt nem sikerült gólt szerezni."

Ezek után a meccsről is beszéltek a szakemberek. Thomas Doll azt mondta, hogy akár kétgólos előnyt is szerezhettek volna az első 45 percben, majd elismerte, hogy a második félidőben gyengébben játszott a Fradi. "Az volt a probléma, hogy kevésbé tartottuk meg a labdát, az Újpestnek pedig 3 méterre a kapunktól is volt egy hatalmas lehetősége. Hiányoltam a nyugalmat a csapatomból, és ami gond volt még, hogy túlságosan az ötös védősorunkra bíztuk a védekezést. Nem egy szépen megszerzett győzelem volt, de boldogok vagyunk, mert a magyar bajnokságban minden pontért meg kell küzdeni."

A német edző szerint a Fradi a Honvéd elleni Magyar Kupa-meccset is egy nehezebb pályán játszotta. "Ezért sok energiát hagytunk ott, ennek tükrében még értékesebb a mai végeredmény. Szerencsés győzelem volt, de örömmel visszük magunkkal."

Dollt megkérdezték, mikor fog újra szép és eredményes meccseket játszani a Fradi. "Számunkra az a fontos, hogy sikeresen játsszunk, ezt a héten végrehajtottuk. Jelenleg problémáink vannak azt illetően, hogy tiszta, világos, átgondolt akciókat hajtsunk végre. Szívesen játszanánk szép labdarúgást, de a legfontosabb az eredmény."

Nebojsa Vignjevic szerint az Újpest jobban játszott Forrás: MTI/Beliczay László

Nebojsa Vignjevic szerint megérdemelte a Fradi a győzelmet, hiszen "ők rúgták a győztes gólt". A szerb edző sajnálja, hogy nem Dibusz Dénes FTC-kapus lett a mezőny legjobbja, ebben az esetben ugyanis jobban el tudná viselni a vereséget.