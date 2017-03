Az Atlético örülhetett a centenáriumok meccsén

Az Atlético Madrid magabiztosan, 3-0-ra legyőzte a vendég Valenciát vasárnap a spanyol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában.

Annyi feljegyzendő statisztika volt az Atlético Madrid Valencia elleni találkozóján, hogy még sorolni is sok. Először is, ezt a gárda 200. bajnoki mérkőzése Diego Simeone vezetőedzői regnálás alatt. Luis Aragonés után az argentin a második Atléti-edző, aki eléri ezt a meccsszámot - mondjuk, az ő 407 meccsét aligha fogja egyhamar bárki is megközelíteni a csapat kispadján.

Antoine Griezmann pedig 100. alkalommal lépett pályára La Liga-meccsen, és, mikor a 10. percben bevette Diego Alves kapuját, akkor önmaga 55., míg a Simeone-éra 350. bajnoki gólját szerezte meg.

Az előző öt bajnokijából hármat is megnyerő - egyet ráadásul a Real Madrid ellen - Valencia ezúttal nem volt nagy formában, amit ki is használt az Atlético: közvetlenül fordulás után Kevin Gameiro, majd a hajrához közeledve újra Griezmann volt eredményes.

