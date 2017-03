Shakespeare meggyőzte a Leicester vezetőit

A szezon végéig Craig Shakespeare marad a Leicester City labdarúgócsapatának edzője, értesült a BBC.

A szakember azt követően vette át ideiglenesen a csapat irányítását, hogy a klub vezetése két hete menesztette Claudio Ranierit. Az olasz menedzser asszisztense jól debütált, hiszen azóta mindkét hazai mérkőzését 3-1-re megnyerte a Liverpool, majd a Hull City ellen.

Az 53 éves szakember korábban sohasem dolgozott vezetőedzőként, igaz 2006-ban egy meccs erejéig be kellett már ugrania a West Bromwich Albionnál is, és akkor is győzelemre vezette csapatát.

Craig Shakespeare Forrás: AFP/Adrian Dennis

2008-tól 2015 nyaráig Nigel Pearson segítője volt a Leicesternél, a Hull Citynél, majd ismét a Leicesternél, és Ranieri érkezésekor is maradhatott a posztján.

A Leicester a hírek szerint tárgyalt komoly edzőkkel, többek között Roy Hodgsonnal is.