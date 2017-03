Az FC Barcelona kedd este véghez vitte a valódi csodát, a Bajnokok Ligája történetének legnagyobb fordítását. Varázslatot láthattunk, igazi sporttörténelmet. Luis Enrique együttese a párizsi 4-0-s vereség után hazai pályán 6-1-re legyőzte a gyáván futballozó PSG-t a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján, így összesítésben 6-5-tel jutott a legjobb nyolc közé.

Mindenki tudta, hogy ez lesz, mégis meglepődtünk

A PSG azok után, hogy hazai pályán lefutballozta a Barcelonát, a visszavágóra totálisan feladta letámadásra épülő játékát, és tőle teljesen szokatlan (Unai Emerytől pedig érthetetlen) módon beállt tíz mezőnyjátékossal védekezni. A Barcelona Luis Suárez révén már a harmadik percben vezetést szerzett, a második félidő legelején, Lionel Messi büntetője után (3-0) pedig már csak egy gól volt a különbség összesítésben, a Barca ötven perc alatt nagyon közel került az egyenlítéshez.

50 perc alatt közel került a valósághoz, amire csak kevesen mertek gondolni Forrás: AFP/Lluis Gene

Luis Enrique a mérkőzés előtt azt mondta, biztos benne, hogy lesz olyan pillanata a visszavágónak, amikor csapata egy karnyújtásnyira lesz a továbbjutástól.

"Ha ők rúgtak nekünk négyet, mi miért ne rúghatnánk nekik hatot?" – tette fel a kérdést órákkal a kezdő sípszó előtt.

A PSG 3-0 után mutatott először életjeleket, Ángel Di María becserélése erőt adott a francia kontráknak, a 62. percben Edinson Cavani meg is szerezte azt a létfontosságú idegenbeli gólt, amiért minden francia szurkoló remegő térdekkel könyörgött. Az uruguayi ezzel utolérte Zlatan Ibrahimovicot, és 20 találattal a PSG legeredményesebb gólszerzője lett a BL-ben.

A párizsi szépítés kissé leültette a Barcelonát, 3-1 után Cavani újabb gólt szerezhetett volna, de ziccerben hibázott, ahogyan Di María is. Két olyan momentuma is volt a PSG-nek, amellyel végleg mindent eldönthetett volna, de balszerencséjére nem tette. Di María a szépítéskor látványosan csendre intette a Camp Nout, ünneplése és kihagyott helyzete még sokáig kísérteni fogja...

Javier Mascherano egyébként utólag elismerte, szabálytalankodott a korábbi Real Madrid-támadóval szemben, miközben lőni próbált. Érdekes, hogy a mérkőzésen ezt a jelenetet szinte nem is ismételték. Persze nem ez volt az egyetlen döntés, amelyet a PSG-szurkolók számonkérnek a német Deniz Aytekin játékvezetőn.

A játékvezetőnek volt pár vitatható ítélete, de nem ezek döntötték el a továbbjutás kérdését Forrás: DPPI/Benjamin Cremel

A visszavágó felejthetetlen percei a meccs legvégére maradtak. A Barcelona továbbjutása azért is különleges, mert a katalánok nem játszottak kimondottan jól, Messi és egyetlen társa sem mutatott be földöntúli futballt, de a 87. perctől elkaptak egy olyan hullámot, ami elég volt a csodához.

Neymar a 88. percben szabadrúgásból, a 91. percben (egy erősen kérdőjeles) büntetőből talált be. Ekkor 5-1 volt az állás, hátra volt négy perc a hosszabbításból, a Barcelonának egyetlen gólra volt szüksége.

A brazil pazar szabadrúgása percekkel a meccs vége előtt hozta vissza a reményt:

Neymarnak egyébként nagyon megy a PSG ellen, a brazil hat mérkőzésen hét gólt szerzett, ráadásul a szerdai visszavágó előtt fogadást kötött társaival, hogy duplázni fog. Meleg volt, de megnyerte.

Váratlan hős tűnt fel

És ekkor valaki olyan vitt véghez óriási tettet, akitől a legkevésbé vártuk: Marc-André ter Stegen, a Barcelona 24 éves kapusa. A németnek nem volt választása, felfutott az utolsó támadásokhoz, de az már nem volt elvárható, amit közvetlenül a gól előtt művelt: labdát szerzett és szabadrúgást harcolt ki az ellenfél térfelén. Kapusként. Azt a szabadrúgást, amely végül Sergi Roberto győztes góljához vezetett. Nemcsak a gól, de az előkészítés is történelmi.

A 95. percben aztán jött a döbbenet és a katarzis, a katalánok hét percen belül megszerezték a harmadik góljukat a hajrában, a hatodikat, amely beteljesítette a futball és a sport egyik legcsodálatosabb fordítását. Ha még nem látta Sergi Roberto találatát, akkor azért, ha már látta, akkor pedig azért nézze meg a Titanic filmzenéjével.

Történelmi hajótörés

Ami az egyik oldalon a futball csodája volt, az a másikon a sportág történetének egyik legnagyobb összeomlása, amiért egyértelműen a vezetőedzőt, Unai Emeryt terheli a felelősség, hiszen ő küldte ki a pályára játékosait elfogadhatatlan felfogásban. Legfőképp az első mérkőzésen látottak ismeretében.

„Az utolsó percekben mindent elvesztettünk, amiért oly keményen megdolgoztunk. Nincs magyarázat arra, ami a mérkőzés végén történt. A hazai mérkőzés után önbizalommal kellett volna futballoznunk, de nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Ez egy rendkívül negatív élmény a játékosoknak, a stábomnak és nekem, de igazán csak a negatív tapasztalatokból lehet tanulni" – értékelt a lefújás után Unai Emery.

Ezt nagyon elszúrta a spanyol mester Forrás: AFP/Josep Lago

„Az első félidőben megfogott minket a stadion hangulata, a másodikban már megnyugodtunk és jobban is játszottunk, annak ellenére, hogy az első büntető abszolút meccsbe hozta a Barcelonát. A bíró döntései a Barcelonának kedveztek, de ez nem ment fel minket az alól, hogy a sorsdöntő pillanatokban sorozatosan csődöt mondtunk" – zárta le korrektül a bírózást a PSG spanyol vezetőedzője, akinek egyesek szerint egy ilyen katasztrofális kiesés után fel kéne ajánlania a lemondását.

Megdöbbentő adat A PSG a 85. perc után összesen négy darab sikeres passzt jegyzett, ebből három kirúgásból történt. Ez is jól mutatja, milyen szinten nem bírta fejben a végét az egyébként fiatal párizsi csapat. A PSG a 85. perc után összesen négy darab sikeres passzt jegyzett, ebből három kirúgásból történt. Ez is jól mutatja, milyen szinten nem bírta fejben a végét az egyébként fiatal párizsi csapat.

„A hit az a szó, ami a legjobban összefoglalja, mi is történt ma" – ezt már a Barcelona szezon végén távozó vezetőedzője, Luis Enrique mondta.

„Ez a győzelem a hitről szól. Hittek a játékosok, és hittek a szurkolók is. Életemben csak egyszer láttam ilyen fantasztikusnak a Camp Nout, de akkor még én is futballoztam" – tette hozzá a katalán mester, aki játékosként nyolc évet töltött a Barcelonában, a vezetőedzői széket pedig a harmadik szezonját követően hagyja ott, fáradtságra hivatkozva. Érdekes, hogy távozását pont a 4-0-s párizsi mérkőzés után pár nappal jelentette be.

Enrique szerint a hit győzelme volt a Barca fordítása Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Albert Llop

„Tíz perccel a mérkőzés vége előtt az emberek ilyen esetben hazaindulnak, de ma este maradtak. Aki mégis elment, az bánhatja, mert egy történelmi tettről maradt le. Mi nevethettünk egy rendkívül különleges este végén" – zárta szavait Luis Enrique, aki azoknak ajánlotta a győzelmet, akik a 4-0-s odavágó után leírták a Barcelonát.

A Barcelona fordításáról sokaknak eszébe jutott az NFL februári nagydöntője, a New England Patriots 3-28-ról fordította meg a Super Bowlt az Atlanta Falcons ellen. Nos, Bostonban is nézték a Barcelona mérkőzését, mert a Patriots az elsők között gratulált a Barcának.

„Üdv a nagy fordítók klubjában, gratulálunk a hihetetlen győzelemhez" – írták a Twitteren.

A Barcelona válasza sem maradt el: „Köszönjük, Patriots, jó érzés, hogy ilyen inspiráló barátaink vannak."

A francia L'Équipe nem kímélte a PSG sztárjait. A tekintélyes lap 1-től 10-ig pontozza a játékosok teljesítményét, a legmagasabb pontszám 4 volt a csapatban, ezt az öngólt vétő Kurzawa és az egyetlen párizsi gólt szerző Cavani érdemelte ki.

"Történelmi hajótörés" - szól a L'Équipe címlapja

A Barca-játékosok azt mondták, hogy vége

Marco Verratti az első mérkőzés egyik legjobbja volt, de a visszavágón ő is csak árnyéka volt önmagának.

„A Barca megérdemelten jutott tovább, pokollá tették az életünket. Mi a harmadik bekapott gól után kezdtünk futballozni, nem várhattunk tovább" – mondta az olasz középpályás.

„Cavani gólja után megnyugodtunk, még a Barcelona játékosai is azt mondták, hogy vége a párharcnak. Nem volt vége. Megmagyarázhatatlan, ami az utolsó öt percben történt, ez a futball. 6-1-re kikaptunk, erről nem a bíró tehet. Mindannyian szomorúak vagyunk, kemény napok előtt állunk, de erősnek kell lennünk és talpra kell állnunk" – értékelt Verratti.

Kevesen gondolták, hogy a párharc végén Piqué (b) fog örülni, és Veratti bánkódni Forrás: NurPhoto/Joan Valls/NurPhoto/Joan Valls

Ma éjjel sokan fognak szerelmeskedni

„Történelmi mérkőzést játszottunk, olyan eredményt értünk el, amilyet korábban soha senki. Ez minden idők legnagyszerűbb fordítása, nincs párja. 3-1-nél nehéz volt a helyzetünk, aztán mégis csoda történt. A 87. percben a szurkolók akár haza is mehettek volna, de nem tették. Kitartottak mellettünk, de megérte. Sokan próbáltak eltemetni minket, olyan edzők, mint Sacchi vagy Domenech, de mi megmutattuk, hogy még mindig a győztesek között a helyünk" – nyilatkozta Gerard Piqué, a Barcelona hátvédje, aki a Real Madrid keddi továbbjutása után csipkelődő Sergio Ramosnak is üzent.

„Kemény éjszaka vár azokra, akik nem akarták, hogy továbbmenjünk, de holnap reggel is felkel majd a nap" – tette hozzá a hátvéd, de itt még nem ért véget a bölcsességek sora.

Így ünnepelte a Barcelona futsalcsapata a mindent eldöntő gólt:

„Kilenc hónap múlva sokkal több nővérre lesz szükség a kórházakban, mert ma éjszaka nagyon sokan fognak szerelmeskedni" – jegyezte meg viccesen Piqué, aki maga is bulizni indult, de annak tudatában, hogy csütörtökön edzésen van jelenése. „Holnaptól a bajnokságra kell koncentrálnunk" – tette hozzá.

A nagy fordítások szentélye? Sammy Kuffour bánata kitörölhetetlen emlék Forrás: DPA/AFP/Jan Nienheysen A Camp Nouban szűk 18 évvel ezelőtt is szemtanúi lehettek egy páratlan fordításnak. A Bajnokok Ligája 1998–1999-es fináléjában a Bayern München a 6. perctől a 91. percig 1-0-ra vezetett a Manchester United ellen, a hosszabbításban azonban két gólt is szereztek az angolok, két cserejátékos, Teddy Sheringham és Ole Gunnar Solskjaer révén, így Sir Alex Ferguson csapata lett a BL-győztes. Szerdán ismét egy felülmúlhatatlan forgatókönyvvel gazdagította a labdarúgás történetét a legendás stadion.

„Gratulálok a csapatnak, mert mindvégig hittünk a sikerben. Ez volt a legjobb mérkőzés, amelyen valaha pályára léptem" – ezt már a mérkőzés egyik hőse, az MSN trió szerdai legjobbja, Neymar mondta a lefújás után. A brazil sztár Instagramján az öltözőből posztolt győzelmi képet, amely jól mutatja, mekkora hőstettet vitt véghez a Barcelona: senkinek sem fért ki a kezére a végeredmény.

A szerdai este előtt 185 európai kupapárharc első mérkőzése végződött 4-0-ra. Korábban egyetlen csapat sem tudott innen fordítani. A Barcelonának 186. próbálkozásra összejött a lehetetlen egy olyan estén, amelyet a klub legnagyobb sikereivel egy lapon fognak emlegetni.