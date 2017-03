A Real aranylabdása is tombolt a 6. Barca-gól után

Még a sokat látott rutinos futballrókákból is kihozta az őrjöngő szurkolót Sergi Roberto sporttörténelmi gólja.

A brit BT Sport stúdiójában három sok nagy csatát megélt angol exfutballista mondta az okosságokat a mérkőzés előtt és után. A 90+5 perc alatt azonban ők is szurkolóvá váltak, és ez a stúdióban készített felvételekből ki is derült. A 2006-os BL-döntőn hasonlót testközelből átélő Steven Gerrard, az aranylabdát még liverpooliként megkapó, de egy szezont a Real Madridban is lehúzó Michael Owen, illetve a korábbi Manchester United-sztár, Rio Ferdinand úgy ugrált Sergi Roberto sporttörténelmi góljánál, mint a gyerekek, akik megtudják, hogy ingyen lesz a csoki a vidámparkban.