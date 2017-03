Az újpesti döntetlennek a Videoton örül a legjobban

A Budapest Honvéd együttese nagy lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem nyert Újpesten. Az 1-1-re végződött bajnoki találkozón a lila-fehérek az utolsó pillanatban egyenlítettek. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy Kassai Viktor játékvezető egy nyilvánvaló tizenegyest nem adott meg a vendégcsapatnak, de a Honvédnak kár lenne csak erre a momentumra fognia a pontvesztést.

Bár a Honvéd az elmúlt fordulóban 3-0-s vereséget szenvedett a Videotontól, az újpesti mérkőzésnek is úgy állhatott neki Marco Rossi csapata, hogy bármi lesz is a végeredmény, nem szorulnak le a második helyről. Ennek ellenére a Honvéd számára bírt nagyobb téttel az újpesti talélkozó, hiszen vendéggyőzelem esetén a kispesti csapat továbbra is ott lihegett volna a listavezető Videoton nyakán.

Az újpesti Lázok János (balra) és a kispesti Baráth Botond párharca Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Ennek megflelően a Honvéd némileg vehemensebben kezdte a játékot, a 15. percben Lanzafame lesről lőtt a kapuba. Tizenkét perc múlva azonban már vezetett a vendégegyüttes. A nagyon aktív Lanzafame beadását középen Mohl Dávid elvétette, így a labda Zsótér Donát elé került. Zsótér az ajándékba kapott labdát 13 méterről a bal felső sarokba lőtte. (0-1.) Majd következett a meccs legnagyobb játékvezetői tévedése. A góltól teljesen megzavarodott újpesti védelem Kamber passzát elvétette, így Lanzafame egyedül törhetett kapura. Az eléje vetődő újpesti kapus, Balajcza egyértelműen buktatta a kispesti játékost, de Kassai játékvezető - ki tudja miért? - továbbot intett. (Mivel a játék folyatódott, Kassainak nem volt alkalma megkérdezni az alapvonali bírót, ezzel együtt érthetetlen, hogy a játékvezető segítője miért nem jelezte a szabálytalanságot.) Ezt tehát megúszta az Újpest. Az első félidő utolsó 10 perce az addigiakhoz képest csendesebb játékot hozott, ezzel együtt sem volt rossz a mérkőzés. A félidőben tehát 1-0-ra a Honvéd vezetett.

Az újpesti Mohl Dávid (balra) fejeli el a labdát a kispesti Eppel Márton elöl Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A második félidő - az elsőhöz képest - sokkal visszafogottabb iramban kezdődött, majd tovább lassult a tempó. Mindez a Honvédnak kedvezett, miközben az Újpest az idő előrehaladtával egyre nagyobb energiákat mozgósított az egyenlítésért. Mindezt úgy tette, hogy igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani az Újpest.

Az újpesti Balajcza kapuja előtt akcióban a Honvéd Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Az Újpest a mérkőzés hajrájában is rendületlenül gyömöszölte ellenfelét, de a szívós Honvéd ezúttal ellenált. Egészen a 91. percig, amikor Balogh balról végzett el szögletet. Windecker az ötös bal sarka elé passzolt, onnan pedig Viktor Angelov a kapuba vágta az Újpest egyenlítő gólját. (1-1.) A Honvéd tehát kis híján elvitte a három pontot Újpestről. Az Újpest vezető edzője szerint a Honvéd az első és egyetlen lövéséből szerzett gólt. Nebojša Vignjević nem tudott egyértelműen örülni a megszerzett pontnak. Marco Rossi, a Honvéd edzője azt mondta, hogy a második félidőben kialakított helyzetekkel lezárhatták volna a meccset, de ezt nem tették.

