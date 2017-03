12 magyar focista készül a portugál meccsre

Megérkezett Telkibe a magyar labdarúgó-válogatott keretének első fele, az a 12 játékos, aki vasárnaptól együtt készül Telkiben a március 25-i, Portugália elleni világbajnoki selejtezőre.

A program a Bernd Storck által tartott eligazítással kezdődött, a szövetségi kapitány részletesen ismertette a futballistákkal az előttük álló heti programot. Vasárnap este aztán közös tréningen vettek részt a játékosok - azok, akik pályára léptek a hétvégi bajnokijukon, regeneráló edzésen vettek részt, a többiek aktív edzésmunkát végeztek.

Csatlakozott a válogatott kerethez a Kínában légióskodó Guzmics Richárd is, a játékosnak itthon kezelik térdszalag-sérülését.

Guzmics a feröeriek elleni meccsen Forrás: MTI/Mlsz/Baricsa Gábor

"Mivel Kínában is szünetel a bajnokság, így hazautaztam, ami azért is jó, mert egy kicsit együtt lehetek a csapattal, ráadásul így a válogatott egészségügyi stábja kezeli a sérülésemet. Ők már sokszor bizonyították, hogy a világ legjobb szakemberei közé tartoznak. Köszönöm Bernd Storcknak, és nekik is, hogy segítik a felépülésemet" - mondta az mlsz.hu-nak a játékos.

Az idegenlégiósok jövő vasárnap csatlakoznak az itthon készülő társaikhoz.