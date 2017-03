Pogba drágább, Kanté jobb: a Chelsea kiejtette a ManUnitedet

A Chelsea 1-0-ra legyőzte a Manchester Unitedet az FA-kupa negyeddöntőjének rangadóján, így negyedik csapatként bejutott a sorozat elődöntőjébe, amelyben kizárólag nagyágyúk sorakoznak. A találkozó egyetlen gólját az az N'Golo Kanté szerezte, aki a szezonban nem először ragyogta túl a világ legdrágább futballistájaként eddig keveset bizonyító manchesteri honfitársát, Paul Pogbát.

Egészen meghökkentő belegondolni: a Manchester United úgy érkezett a Stamford Bridge-re, hogy legutóbbi 11 Chelsea elleni mérkőzését nem tudta megnyerni. Az utolsó sikerig egészen 2012 októberéig kell visszalapoznunk.

Ezen az estén sem esélyesként utazott Lonondba José Mourinho csapata, amely három támadóját, a házi gólkirály Zlatan Ibrahimovicot, Wayne Rooneyt és Anthony Martialt is nélkülözte, az egyetlen bevethető csatár, Marcus Rashford pedig betegen vállalta a játékot.

A ManUnited klasszisa, David Beckham is a helyszínen tekintette meg az összecsapást Forrás: MTI/EPA/Will Oliver

A mérkőzés felejthető első 10 perccel indult, de ezután beindultak a csapatok. A Manchester United bátran letámadta ellenfelét, így bőven nyílt terület a villámgyors Eden Hazard előtt. A belga több veszélyes lövéssel is próbára tette David De Geát.

Eközben a két menedzser, Antonio Conte (Chelsea) és José Mourinho (Manchester United) heves szóváltásba keveredett az oldalvonalnál, de a hangulat a pályán sem volt nyugodtabb.

Mourinhót egyébként folyamatosan szidták volt csapata szurkolói, a portugál erre három ujját mutatta nekik – utalva a három bajnoki címre, amelyet a Chelsea-vel nyert.

A 35. percben Ander Herrera, a vendégek spanyol középpályása butaságot csinált: sárga lapja ellenére kigáncsolta Eden Hazard-t, így mehetett is zuhanyozni. A Manchester United emberhátrányba és nagyon nehéz helyzetbe került.

A második félidőben minden ott folytatódott, ahol az első végén abbamaradt, de az 51. percben valami váratlan történt: olyan játékos szerzett gólt, akitől a legkevésbé vártuk.

N'Golo Kantét elképesztően hatékony védőmunkája miatt emlegetik az angol bajnokság legjobb középpályásai között, de úgy tűnik, a francia ezzel nem elégszik meg, most már gólokat is szerez. Egyébként ez volt a második találata a 2016-2017-es szezonban, érdekesség, hogy az elsőt is a Manchester United ellen szerezte.

A Chelsea (minden sorozatot figyelembe véve) már a 13. gólját érte el a tizenhatoson kívülről ebben a szezonban, ez a legtöbb a Premier League mezőnyében.

Kanté újabb parádés mérkőzésével odaszúrt a világ legdrágább futballistájának, Paul Pogbának. Az utóbbi időben egyre gyakrabban hasonlítják össze a két játékost, szakértők szerint a Chelsea motorja egyértelműen jobb teljesítményt nyújt a Juventustól Manchesterbe visszatérő honfitársánál, ráadásul 65 millió euróval olcsóbb is volt. A mostani összecsapáson sem igazán villogó Pogba védelmében azért jegyezzük meg, hogy neki ez az első szezonja a Premier League-ben, míg Kanté tavaly bajnoki címet nyert a Leicetser Cityvel.

A két francia csatájából megint Kanté jött ki győztesen Forrás: AFP/Justin Tallis

A jelenleg szakértőként dolgozó korábbi angol válogatott Gary Lieneker így fogalmazott a Twitteren a mérkőzés közben: „Úristen, ha Kanté mostantól gólokat is rúg majd, ő lesz minden idők legjobb középpályása."

Azért Pogbának is akadt szép megmozdulása, az első félidőben pazar becsúszással szerelte Eden Hazard-t.

A folytatásban próbált váltani a Manchester United, Marcus Rashford briliáns egyéni akciója után akár egyenlíthetett is volna, de a Chelsea-nek is bőven volt még helyzete, hogy végleg eldöntse a továbbjutás kérdését.

A londoniak összességében a játék minden elemében jobbak voltak ellenfelünknél: helyzetek számában, labdabirtoklásban és hatékonyságban is. A Manchester Unitednek mindössze hét labdaérintése volt a Chelsea 16-osán belül, így pedig pokoli nehéz továbbjutni a Premier League listavezetőjének otthonban.

A Chelsea ünnepelhetet az FA-kupa negyeddöntőjénekutolsó mérkőzésén Forrás: AFP/Justin Tallis

A Manchester United ezzel sorozatban 12. Chelsea elleni mérkőzésén is nyeretlen maradt, Antonio Conte együttese pedig ott van az FA-kupa elődöntőjében, amelyben egy másik fővárosi csapat a Tottenham lesz az ellenfele. A másik ágon az Arsenal és a Manchester City harcolhat a fináléért.

FA-kupa, negyeddöntő

Chelsea-Manchester United 1-0 (0-0)

gól: Kanté (51.)

Az elődöntő párosítása (április 22-23.):

Chelsea-Tottenham

Arsenal-Manchester City