Lisszabonban kihasználhatjuk a Lyonban szerzett tapasztalatokat

Négy hónap szünet után a Portugália elleni világbajnoki-selejtező jegyében találkoztak a magyar válogatott tagjai és persze a szakmai stáb Telkiben. Bernd Storck szövetségi kapitány a szokott magabiztossággal, bizakodva készül az Európa-bajnok elleni mérkőzésre, míg az új játékosok előbb szeretnének az utazó keretbe bekerülni, majd bizonyítani, hogy megállják a helyüket a legjobbak között.

A március 25-i, Portugália elleni világbajnoki selejtező előtt a magyar válogatott keret itthon játszó tagjai megkezdték a felkészülést a telki edzőközpontban. A selejtezősorozat szempontjából fontos mérkőzés előtti első sajtótájékoztatón – nyilván Bernd Storck szövetségi kapitányon kívül – csak olyanok ültek a hosszú asztal mögött, akik először, adott esetben első válogatottságukat ünnepelhetik az Európa-bajnok ellen. A Honvéd csatára, Eppel Márton, a DVSC középpályása, Holman Dávid és a Videoton frissen honosított védője, Vinícius Paulo várta a kérdéseket.

Vinícius Paulo, Eppel Márton és Holman Dávid is azért fog dolgozni, hogy utazhasson Lisszabonba Fotó: Polyák Attila - Origo

"Nagy öröm, hogy négy hónap után újra együtt lehetek a csapattal és végre elkezdhetjük a felkészülést. Az, hogy ez milyen nehéz meccs lesz, mindenki tudja, de kevés annál szebb élmény van, mint az Európa-bajnok otthonában fellépni – mondta Bernd Storck, emlékeztetve a nyári Európa-bajnokságon a későbbi győztessel vívott 3-3-as csoportmérkőzésre. – Belegondolni is nagy dolog, hogy, ha még egy gólt rúgunk, akkor Portugália tovább sem jut a csoportjából."

Az újságíróknak a kapitányi megszólalás előtt bemutatkozó három játékosról, azaz Eppel Mártonról, Holman Dávidról és Vinícius Paulóról Storck elmondta, mindhárman nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Meglátása szerint Vinícius nagyon technikás védő, aki ráadásul remekül beilleszkedett Magyarországon. "Holmannal tavaly többször is kritikus voltam, amikor Debrecenbe szerződött. Felhívtam a figyelmét, hogy gyorsabban, a támadásokat többet segítve, a fizikumát jobban használva kell játszania.

A kapitány szokás szerint optimista a fontos selejtező előtt Fotó: Polyák Attila - Origo

Eppelnek elsősorban a gólérzékenységét dicsérte a kapitány, aki a tavaszi fordulókban több élvonalbeli és kupameccset is személyesen nézett meg, és örömmel tapasztalta, hogy az NB I alsóbb régióiban, illetve a másodosztályban több tehetséges fiatal is szerepet kap, olyanok is, akik most Telkiben készülhetnek az U19-es válogatottal. Ugyanakkor még van miben fejlődniük a játékosoknak.

Gyorsaságban és a játék intenzitásában viszont sokat kell fejlődnünk. A szezon végén majd elemezzük, hogy elértük-e a nemzetközi szinetet ezeken a területeken.

Visszakanyarodva a portugál útra, Bernd Storck elmondta, a fejében már körvonalazódik a lisszaboni taktika. "Próbáljuk kihasználni az előző mérkőzésen szerzett tapasztalatokat. Három gólt rúgtunk, de ugyanennyit kaptunk, azaz jól látszik, hogy vannak rések a védelmünkben, amiket be kell tömnünk. Nyilvánvaló, hogy a portugálok győzelemre fognak játszani, hiszen nem engedhetnek meg maguknak egy újabb pontvesztést."

Szokásával ellentétben a kapitány két olyan játékosról is beszélt, aki ugyan most nem készülhet a csapattal, azonban az elmúlt időszakban a válogatott alapemberei voltak, így Guzmics Richárd és Kleinheisler László szerepéről. Kettőjük közül Guzmics pótlása ígérkezik nehezebbnek, míg Kleinheisler pótlását a szerkezet átalakításával oldhatjuk meg.

Ha bíznak benne, megy a játék

Az OTP Bank Liga (lánykori nevén NB I) góllövőlistáján kilenc találattal a második helyen álló 25 éves Eppel Márton karrierjében volt néhány vargabetű, mire válogatott meghívót kapott. Az MTK-nevelés a 2011-12-es szezonban még a holland NEC Nijmegenben légióskodott, hogy hazatérve, hol az első-, hol a másodosztályban (Paks, Paks II, MTK, Dunaújváros-Pálhalma) próbálja sínre tenni karrierjét. Ez végül a Honvédban sikerült neki, ahol Marco Rossi kezei alatt a csapat legfontosabb gólvágójává lépett elő.

"Nagy élmény lenne Portugália ellen bemutatkozni. Ebben az egy hétben rajtunk múlik, hogy meggyőzzük a szakvezetést, hogy helyünk van a szűkebb keretben."

Eppel Márton már tudja: a bizalom csodákra képes Fotó: Polyák Attila - Origo

Hogy miért pont most került be a válogatottba arra szerinte az a magyárazat, hogy a Honvédban találták meg számára azt a szerepet, illetve Kispesten érzi azt a bizalmat, aminek köszönhetően a legjobban tud teljesíteni.

Eppel a bevezetőben ugyan azt mondta, hogy Telkiben szinte mindenkinek be kellett mutatkoznia, ami alól csak Szélesi Zoltán, a válogatott másodedzője volt kivétel, akivel a csatár még Nijmegenben játszott együtt, és, akinek a segítségére most is számíthat.

Megtalálta a helyét Magyarországon

Vinícius Paulo március elején vehette át a magyar útlevelet, és a Videoton brazil születésű védője máris meghívást kapott új hazája válogatottjába.

"Különleges hét van mögöttem, hiszen megkaptam a magyar állampolgárságot, amit régóta szerettem volna, és, aminek én és a családom is nagyon örülünk. Az pedig már csak hab volt a tortán, hogy a hétvégi fordulóban győztünk a Videotonnal, és növeltük az előnyünket a tabellán."

Vinícius Paulo olyan lehetőséget kapott, amire ő maga sem nagyon számított Fotó: Polyák Attila - Origo

"Mindenki tudja, milyen fontos ez a mérkőzés. Én új vagyok, de rendkívül motiváltan jöttem. Tudom, hogy még többet kell dolgoznom, még többet kell bizonyítanom, hogy bekerülhessek a keretbe."

A Videoton védője számíthatott csapattársai, a válogatott védelmében már többször – szám szerint 97-szer – megforduló Juhász Roland, valamint Fiola Attila segítségére és tanácsaira,akik megnyugtatták, hogy nem lesz nehéz dolga a beilleszkedéssel. Fiola egyébként Telkiben is csapattársa Viníciusnak, azaz úgy érezheti magát, mintha csak a Vidiben készülne.

"Boldog és büszke vagyok, hogy Magyarországot képviselhetem. Ha egy ország, ami nem a szülőhazád, befogad, akkor óriási dolog, hogy szerepelhetsz a válogatottjában. Minden nagyon gyorsan történt, szinte egyik napról a másikra kerültem a magyar válogatottba."

A válogatott tagjai közül a védelemben játszókra vár majd a legnehezebb feledat, hiszen azt a portugál támadógépezetet kellene megfékezni, amit Cristiano Ronaldo vezérel. Az pedig nyivánvaló, ha Ronaldo és társai elkapják a fonalat, akkor Viníciusnak nem lesz nyugodt estéje Lisszabonban. Ronaldo valóban a világ egyik legjobb játékosa, ami csak még jobb teljesítményre ösztönzi az embert, még komolyabb koncentrációra kényszerül.

Cristiano Ronaldo (középen) bizonyára okoz majd néhány kellemetlen pillanatot a magyar védelemnek Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Vinícius, saját bevallása szerint, már barátkozik a magyar nyelvvel, amiben nagy segítségre van felesége, illetve gyerekeik, akikkel magyarul beszélhet. Szerinte csak idő kérdése, és nem lesz akadálya, hogy magyarul is megértesse magát a csapattársaival.

Pont akkor, amikor nem megy

Holman Dávidot sokan már akkor a nagyválogatottban látták volna, amikor a 2014-15-ös szezonban a Ferencvárosban remekelt. A zöld-fehérektől az akkoriban éppen magyar játékosokat gyűjtő Lech Poznanhoz igazolt - a középpályás mellett Kádár Tamás és Lovrencsics Gergő is ott játszott. A lengyel kaland nem úgy sikerült, ahogy tervezte, és, ahogy talán sokan várták, Holman egy fél szezon után már újra az NB I-ben, ezúttal Debrecenben jelentkezett játékra.

A gárda harmadik lett a bajnokságban, Holman pedig a csapat egyik legjobbjaként hívta fel magára a figyelmet, és ez mit sem változott az idei szezonban, amikor a hétszeres bajnok általános meglepetésre a kiesés elől menekül.

"Tény, hogy nehéz helyzetben vagyunk, és ebben, kár lenne titkolni, az én szerepem is megvan, hiszen, ha több gólt rúgok, akkor most nyilván előrébb állunk a tabellán. Ezen fogok, fogunk dolgozni."

Holman Dávid tudja, hogy nem lesz könnyű dolga a válogatottban Fotó: Polyák Attila - Origo

"Minden magyar focistának az az álma, hogy egyszer magára ölthesse a válogatott mezét. Mindnyájan azért dolgozunk, hogy akár csak az edzéseken is segíteni tudjuk a csapatot, nem is beszélve, ha meccsen léphetünk pályára. Biztos, hogy kemény dió lesz a lisszaboni meccs, de bízom benne, hogy jó eredményt tudunk elérni.

Ehhez Debrecenben első kézből is kaphatott volna információkat a középpályás, hiszen a Loki élén Leonel Pontes vezetésével portugál szakmai stáb áll. Holman elmondása szerint Pontes szoros kapcsolatot ápol az Eb-győztes csapat több tagjával is, akikkel még a mérkőzés előtt is lesz módja találkozni. "Ennél tovább azonban nem jutottunk, szakmai kérdésekről nem beszéltünk" - hűtötte le a kedélyeket a középpályás.