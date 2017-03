Még az öltözőbe is követte volna a védő a rábízott csatárt

A hétvégi Bundesliga-fordulóból most került elő gyöngyszem, amelyből kiderül, hogy a Werder Bremennél új értelmezést nyert a taktikai fegyelem kifejezés.

Az 1-1-re végződő Bayer Leverkusen–Werder Bremen találkozó 82. percében hazai szöglethez készülődtek a csapatok, amikor a negyedik játékvezető felmutatta a cserét jelző táblát, rajta a Bayer csatárának, Javier Hernándeznek a számával. Chicharito lelkiismeretesen el is indult, de nem az oldal-, hanem az alapvonal felé. Az őrzésével megbízott Nikolas Moisander pedig, ahogy azt tanítják, árnyékként követte a veszélyes támadót. Még akkor is, amikor az már jóval a pályán kívül, és onnan mutogatta, hogy "nyugi, haver, csak az öltözőbe megyek". Ekkor kapcsolt a finn is, és ő sem állta meg nevetés nélkül saját ügybuzgalmát.