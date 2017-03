Patrice Evra a foci mellett másban is tehetséges

Aki nehezen kezdi meg a hetet, mert nem bírja a hétfőket, annak érdemes megnéznie Patrice Evra hétindító videóját.

A Manchester United korábbi védője az Instagramra feltöltött videójában bizonyítja, hogy egy ízig-vérig "félig tele a pohár" típus. Széles vigyorral kezdi énekelni a kocsijában a Dirty Dancingből ismert "Do You Love Me?" című dalt a The Contourstól.

Ráadásul hétfő reggel.

Patrice Evra (@patrice.evra) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 13., 02:16 PDT

A jelenleg az Olympique Marseille-ben futballozó francia játékosnak nem ez az első ilyen jellegű fellépése, korábban pandának öltözve adta elő rajongóinak Dr Dre-től a "What's The Difference"-t, valmaint Bobby McFerrintől a "Don't Worry Be Happy"-t.

Patrice Evra (@patrice.evra) által megosztott bejegyzés, 2016. Okt 27., 08:51 PDT

A 33 éves Evra a peformansz mellett egy jó tanácsot is megosztott követőivel: